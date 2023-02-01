5, 6, 7, 8, 9, 10 bin TL ödeme almak için TC kimlik NO ile... Emekli ve memura para musluğu AÇILDI! Piyango gibi zengin edecek!
Emekli ve memura para musluğu açıldı. Şubat ayının gelmesiyle bankalar harekete geçti. Yeni faiz oranları açıklandı. Ev, araba almak isteyenler, küçük ihtiyaçları için tüketici kredisi kullanmak isteyenler buraya! Hem kamu hem özel bankalar güncel faiz oranlarını paylaştı. Vatandaşların bekledi liste yayımlandı. İster 5, 6, 7, 8, 9, 10 bin TL gibi düşük miktarda kredi çekin, ister 100 bin TL civarında! İşte banka banka faiz oranları listesi.
01.02.2023 12:42 - Son Güncelleme: 01.02.2023 12:42
Milyonlarca memur ve emekli her yıl faydalanıyor. Bankalar 2023 yılında faiz oranlarını güncelledi. 5, 6, 7, 8, 9, 10 bin TL ve üstünde kredi çekmek isteyenlere müjde! Kamu ve özel bankalardan duyuru az evvel geldi. TC kimlik NO ile şubeye giden detaylı bilgiyi alacak. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi almak için bekleyişte olan vatandaşlar dikkat! İşte banka faiz oranları: Halkbank, Ziraat, Vakıf, TEB, İNG, İŞ Bankası, Yapı Kredi.