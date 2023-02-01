5, 6, 7, 8, 9, 10 bin TL ödeme almak için TC kimlik NO ile... Emekli ve memura para musluğu AÇILDI! Piyango gibi zengin edecek!

Milyonlarca memur ve emekli her yıl faydalanıyor. Bankalar 2023 yılında faiz oranlarını güncelledi. 5, 6, 7, 8, 9, 10 bin TL ve üstünde kredi çekmek isteyenlere müjde! Kamu ve özel bankalardan duyuru az evvel geldi. TC kimlik NO ile şubeye giden detaylı bilgiyi alacak. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi almak için bekleyişte olan vatandaşlar dikkat! İşte banka faiz oranları: Halkbank, Ziraat, Vakıf, TEB, İNG, İŞ Bankası, Yapı Kredi.