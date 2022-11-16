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Haberler Ekonomi Emekliye 12 bin TL yılbaşı ikramiyesi! Aralık'ta promosyonlara DEV ZAM geliyor! Çöpsüz üzüm dedirtecek kampanyalar! Ziraat, ING, Vakıfbank, İş...

Emekliye 12 bin TL yılbaşı ikramiyesi! Aralık'ta promosyonlara DEV ZAM geliyor! Çöpsüz üzüm dedirtecek kampanyalar! Ziraat, ING, Vakıfbank, İş...

Promosyon taban tutarına artış müjdesi şu sıralar milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Üç yılda bir emekliye ek kazanç olan banka promosyonunda fırsat devam ederken taban tutara yeni artışlar geldi. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler, anlaştıkları bankalar aracılığıyla promosyon ödemesi alıyor. Şu anda en az 3.500 lira promosyon verilirken bu ödemeleri artırmak mümkün.Aralıkta kampanyalara dev zamlar bekleniyor. İşte banka banka güncel miktarlar!

takvim.com.tr
16.11.2022 21:34 - Son Güncelleme: 16.11.2022 21:34
Emekliye 12 bin TL yılbaşı ikramiyesi! Aralık’ta promosyonlara DEV ZAM geliyor! Çöpsüz üzüm dedirtecek kampanyalar! Ziraat, ING, Vakıfbank, İş...

Emekli vatandaşlar belirli tarihler aralığında bankalar tarafından sunulan promosyon teklifleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Bankalar emeklilere promosyonun yanında çeşitli avantajlarda sunuyor. Bankaların promosyon ücreti yarışı devam ederken ücretler artışa geçti. Peki, Bankalar emeklilere kaç TL promosyon veriyor? Promosyonda yeni anlaşma dönemi ne zaman? İşte merak edilenler!

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Emekliye 12 bin TL yılbaşı ikramiyesi! Aralık’ta promosyonlara DEV ZAM geliyor! Çöpsüz üzüm dedirtecek kampanyalar! Ziraat, ING, Vakıfbank, İş...

Bankaların emekli promosyonunda yeni dönem başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) maaşa göre taban promosyon tutarlarını 1 Kasım itibariyle güncellediğini duyurmasının ardından, bankalar da harekete geçti.

Emekliye 12 bin TL yılbaşı ikramiyesi! Aralık’ta promosyonlara DEV ZAM geliyor! Çöpsüz üzüm dedirtecek kampanyalar! Ziraat, ING, Vakıfbank, İş...

Kimi bankalar SGK'nın belirlediği taban tutarlardan, kimileri de daha yüksek ödeme yapıyor. 1 Kasım'dan itibaren promosyon başvurusu yapanlardan maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 liradan az promosyon ödemesi yapamayacak. İsteyen bankalar da daha fazlasını verebilecek.

Emekliye 12 bin TL yılbaşı ikramiyesi! Aralık’ta promosyonlara DEV ZAM geliyor! Çöpsüz üzüm dedirtecek kampanyalar! Ziraat, ING, Vakıfbank, İş...

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte cevabı...

Emekliye 12 bin TL yılbaşı ikramiyesi! Aralık’ta promosyonlara DEV ZAM geliyor! Çöpsüz üzüm dedirtecek kampanyalar! Ziraat, ING, Vakıfbank, İş...

AKBANK

Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.850, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.250, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira promosyon ödüyor.

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