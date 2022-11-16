Emekliye 12 bin TL yılbaşı ikramiyesi! Aralık’ta promosyonlara DEV ZAM geliyor! Çöpsüz üzüm dedirtecek kampanyalar! Ziraat, ING, Vakıfbank, İş...

Kimi bankalar SGK'nın belirlediği taban tutarlardan, kimileri de daha yüksek ödeme yapıyor. 1 Kasım'dan itibaren promosyon başvurusu yapanlardan maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 liradan az promosyon ödemesi yapamayacak. İsteyen bankalar da daha fazlasını verebilecek.