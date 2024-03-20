BİM, A101, ŞOK, Migros en ucuz ayçiçek yağı fiyatları listelendi: 5 LT ayçiçek yağı indirimi başladı!

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Türkiye genelindeki marketler, alışveriş yapanların yüzünü güldürecek bir indirim dalgasıyla karşımızda! Hem sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin tercihi hem de mutfakların vazgeçilmezi olan ayçiçek yağında büyük indirim başladı.İşte marketlerdeki güncel yağ fiyatları...