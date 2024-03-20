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BİM, A101, ŞOK, Migros en ucuz ayçiçek yağı fiyatları listelendi: 5 LT ayçiçek yağı indirimi başladı!

Günlük mutfak ihtiyaçlarımızın başında gelen ve sofralarımızın olmazsa olmazı ayçiçek yağı, son dönemde marketlerdeki cazip indirimlerle tüketicilerin dikkatini çekiyor. Mutfak ekonomisine katkı sağlayacak bu indirim dalgası, çeşitli markaların ayçiçek yağı fiyatlarında görülen avantajlı değişikliklerle alışveriş listenizi yeniden şekillendirmenize olanak tanıyor. Ayçiçek yağındaki bu fiyat avantajlarından maksimum düzeyde faydalanabilmek için hazırladığımız derleme, bütçe dostu seçenekleri keşfetmenize yardımcı olacak.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 09:40 Güncelleme 20 Mart 2024, 09:38
BİM, A101, ŞOK, Migros en ucuz ayçiçek yağı fiyatları listelendi: 5 LT ayçiçek yağı indirimi başladı! 1

Türkiye genelindeki marketler, alışveriş yapanların yüzünü güldürecek bir indirim dalgasıyla karşımızda! Hem sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin tercihi hem de mutfakların vazgeçilmezi olan ayçiçek yağında büyük indirim başladı.İşte marketlerdeki güncel yağ fiyatları...

BİM, A101, ŞOK, Migros en ucuz ayçiçek yağı fiyatları listelendi: 5 LT ayçiçek yağı indirimi başladı! 2

2024 GÜNCEL YAĞ FİYATLARI!

Ayvalık Taş Baskı Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı 5 lt: 449,99 TL

Komili 5 lt Pet Kubbeli Ayçiçek Yağı: 194,90 TL

Carrefour Ayçiçek yağı 5 lt Pet: 195,00 TL

Palamidas 5 lt Soğuk Sıkım Naturel Özel Harman Sızma Zeytinyağı: 1.939,90 TL

Fiskobirlik 5 lt Fındık Yağı: 605,64 TL

BİM, A101, ŞOK, Migros en ucuz ayçiçek yağı fiyatları listelendi: 5 LT ayçiçek yağı indirimi başladı! 3

Kristal Naturel Sızma Dolgun Güçlü Teneke 5 lt Zeytinyağı: 1.573,99 TL

Vakıfbirlik Natural Soğuk Sıkım 5 lt Sızma Zeytinyağı: 450,00 TL

Komili 4 lt Pet Ayçiçek Yağı: 189,00 TL

Avilo Soğuk Sıkım Naturel Sızma 5 lt Zeytinyağı: 1.749,90 TL

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