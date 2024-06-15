Emekliye 1+1'lik jest vurdu! Müjdeli haber saat 8.45'te geldi: SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT'liye yatacak! 10.000, 12.500, 13.450 TL alana...

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Türkiye genelindeki 11 banka, emekli promosyon tutarlarını açıkladı. En yüksek emekli promosyonu 18 bin TL'ye kadar çıkarken, emekli ikramiyesi olarak da 3 bin TL tutarında ödeme yapıldı. Bu gelişme, emekliler arasında memnuniyetle karşılandı. Ancak, emekli promosyonlarında güncel rakamların neler olduğu ve hangi bankaların ne kadar ödeme yapacağı da merak ediliyor. İşte güncel banka promosyonu rakamları ve detaylar…