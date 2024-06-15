Emekliye 1+1'lik jest vurdu! Müjdeli haber saat 8.45'te geldi: SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT'liye yatacak! 10.000, 12.500, 13.450 TL alana...

Emekliler için bayram coşkusu ikiye katlandı! Hem Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara yatırıldı hem de bankalar emekli promosyon kampanyalarıyla cüzdanları dolduruyor. 3 bin TL'lik bayram ikramiyesine ek olarak, 18 bin TL'ye varan promosyon fırsatları sunan bankalar, emeklinin yüzünü güldürüyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 11 bankanın güncel emekli promosyon rakamları...
Türkiye genelindeki 11 banka, emekli promosyon tutarlarını açıkladı. En yüksek emekli promosyonu 18 bin TL'ye kadar çıkarken, emekli ikramiyesi olarak da 3 bin TL tutarında ödeme yapıldı. Bu gelişme, emekliler arasında memnuniyetle karşılandı. Ancak, emekli promosyonlarında güncel rakamların neler olduğu ve hangi bankaların ne kadar ödeme yapacağı da merak ediliyor. İşte güncel banka promosyonu rakamları ve detaylar…
Emekliye Çifte Bayram Sevinci!
Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatarken, bankalar da emeklileri cezbetmek için promosyon yarışına girdi! 3 bin TL'lik bayram ikramiyesinin yanı sıra, 18 bin TL'ye varan promosyon fırsatlarıyla emekliler çifte bayram sevinci yaşıyor.
Kamu Bankalarının Hamlesi, Özel Bankaları Harekete Geçirdi!
Kamu bankalarının asgari emekli promosyon tutarını 8-12 bin TL aralığına çekmesinin ardından, özel bankalar da kampanyalarını güncelledi. Haziran ayında yenilenen emekli promosyon kampanyalarıyla birlikte, emekliler maaşlarına ek önemli bir gelir daha elde etme şansına erişti.