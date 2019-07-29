Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı ve BES'te yeni model
Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya konulan zorunlu BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) uygulamasında hükümet yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. 11'nci Kalkınma Planı'nda yer alan ve yaklaşık 12 milyon çalışanı ilgilendiren karar Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte BES'te ve kıdem tazminatında yapılacak değişiklikler...
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Öncelikle 2017'de başlayan ve tüm çalışanların BES'e girişine imkan sağlayan otomatik katılım uygulaması zorunlu hale getirilecek ve kişilerin kazançlarına göre; az geliri olandan az, çok geliri olandan daha çok maaşlardan kesinti yapılacak. Yeni sisteme işveren de katılacak ki, bugünkü mevcut uygulamada işveren katkısı bulunmuyor; sadece çalışanın maaşından kesinti yapılıyor.
Bu sistemle birlikte kıdem tazminatı reformu da gerçekleştirilecek –ki, kıdem tazminatı reformu hem Yeni Ekonomi Programında hem de 11. Kalkınma Planında da yer alıyor- ve işverenden, çalışandan yapılan kesintiler BES ile entegre edilerek, kıdem tazminatı fonu, ya da bir başka adıyla emeklilik fonu oluşturulacak. Bu değişiklik, 2020 yılında yapılacak. Daha açık bir anlatımla yeni oluşturulacak fon, 2020 yılında hayata geçecek.
Peki, ne kadarlık bir fondan bahsediliyor? Bu değişiklikle birlikte 2020 yılından 2025 yılına kadar emeklilik fonunda biriken tutarın, milli gelirin yüzde 10'unu aşacağı tahmin ediliyor ki, bu da yaklaşık 400 milyar lira anlamına geliyor. Yani, 2025 yılında 400 milyar liralık emeklilik fonumuz olacak.