GaleriEkonomi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı ve BES'te yeni model

Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya konulan zorunlu BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) uygulamasında hükümet yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. 11'nci Kalkınma Planı'nda yer alan ve yaklaşık 12 milyon çalışanı ilgilendiren karar Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte BES'te ve kıdem tazminatında yapılacak değişiklikler...

29.07.2019 10:09 - Son Güncelleme: 29.07.2019 10:09
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı ve BES'te yeni model

Son bir yıldır Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hemen hemen gündemden hiç düşmüyor. Önce nisan ayında açıklanan Yeni Ekonomi Programında BES'e detaylı yer verildi, şimdi de Meclis'ten geçerek, Resmi Gazetede yayımlanan 11. Kalkınma Planında sistemde yapılacak değişiklikler madde madde sıralandı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı ve BES'te yeni model

Görünen o ki, önümüzdeki dönem BES'te önemli değişiklikler olacak. Bu da bugün için 6.8 milyonu gönüllü sistemde, 5.1 milyonu da çalışanların içinde bulunduğu otomatik BES'te olmak üzere; toplam 12 milyona yakın kişiyi ilgilendiriyor demektir. Peki, neler değişecek?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı ve BES'te yeni model

SANAYİ DESTEKLENECEK
Öncelikle 2017'de başlayan ve tüm çalışanların BES'e girişine imkan sağlayan otomatik katılım uygulaması zorunlu hale getirilecek ve kişilerin kazançlarına göre; az geliri olandan az, çok geliri olandan daha çok maaşlardan kesinti yapılacak. Yeni sisteme işveren de katılacak ki, bugünkü mevcut uygulamada işveren katkısı bulunmuyor; sadece çalışanın maaşından kesinti yapılıyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı ve BES'te yeni model

Bu sistemle birlikte kıdem tazminatı reformu da gerçekleştirilecek –ki, kıdem tazminatı reformu hem Yeni Ekonomi Programında hem de 11. Kalkınma Planında da yer alıyor- ve işverenden, çalışandan yapılan kesintiler BES ile entegre edilerek, kıdem tazminatı fonu, ya da bir başka adıyla emeklilik fonu oluşturulacak. Bu değişiklik, 2020 yılında yapılacak. Daha açık bir anlatımla yeni oluşturulacak fon, 2020 yılında hayata geçecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı ve BES'te yeni model

Peki, ne kadarlık bir fondan bahsediliyor? Bu değişiklikle birlikte 2020 yılından 2025 yılına kadar emeklilik fonunda biriken tutarın, milli gelirin yüzde 10'unu aşacağı tahmin ediliyor ki, bu da yaklaşık 400 milyar lira anlamına geliyor. Yani, 2025 yılında 400 milyar liralık emeklilik fonumuz olacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emeklinin gözü toplu sözleşmede! İşte madde madde emeklilerle ilgili talepler
Emeklinin gözü toplu sözleşmede! İşte madde madde emeklilerle ilgili talepler