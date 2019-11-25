Emekliye 1150 lira... Milyonlarca emekliye promosyon zammı ve ek ödeme...

100 liraya kadar

Örneğin 2 bin lira ve üzeri emekli maaşı alan müşterilerine 450 lira promosyon veren TEB, en az 2 adet otomotik ödeme talimatı vermeleri şartıyla müşterilerine 550 lira daha ek ödeme yapıyor. Böylece banka 1000 TL ödeme yapmış oluyor. Ayrıca hesap işletim ücreti ve kredi kartına ücret muafiyeti getiriyor.

QNB Finansbank da emekli maaşını taşıyıp bir bankacılık ürünü kullanana toplamda 700 TL'lik ödeme yapıyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere de 125 lira ödüyor.