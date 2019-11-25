Ucuza erken emeklilik müjdesi! EYT olmadan doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ücreti ne kadar?
Erken emeklilik yüz binlerce kişinin hayali... Yaş sebebiyle emekli olamayanlar EYT düzenlemesi bekliyor. Ancak EYT şimdilik o da muhtemel görülmüyor. EYT için her çeşit araştırma ve formül denenirken, maliyetlerde düşüş sağlanamadı. Ancak prim eksiği sebebiyle emekli olamayanlar, yaşa takılanlara göre daha şanslı. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve yıpranma hakkı ile prim eksikleri kolayca tamamlanabiliyor. Toplu ödeme ile emekli maaşı bağlanabiliyor. Birçok kişinin başvuru yaptığı borçlanmalar yıl aşırı fiyat farklılıkları gösteriyor.
Erken emeklilik için borçlanmalar büyük fırsatlar sunuyor. Doğum borçlanması ile 6 yıla kadar erken emeklilik mümkünken, askerlik borçlanması ile 18 aya kadar erken emekli olma imkanı bulunuyor. Borçlanma ile erken emekli olmak isteyenler toplu ödeme yaptıktan sonra emekli aylığını alabiliyor. Toplu ödeme SSK'nın o yıl belirlediği ücret çerçevesinde gerçekleşiyor. SSK'lı için ayrı, Bağ-Kurlu için ayrı şartlar bulunuyor. 31 Aralık'a kadar ödeme yapanlar daha uygun fiyata emeklilik elde edebilirken, Ocak ayından sonra ödeme yapacaklar daha fazla ücret ödeyecek. Ödemenin artmasının nedeni emekliye ve asggari ücrete yapılacak zam. Peki, doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ücreti ne kadar? İşte erken emeklilik için borçlanma formülünü uygulayacak olanların mutlaka bilmesi gereken detaylar...
BORÇLANMA MALİYETİ BU YIL 27.28 TL
Askerlik ve doğum borçlanması yaparak, emekliliğini erkene çekmek isteyenler sene sonuna kadar ucuz borçlanabilir. Bu yıl için günlük 27.28 lira ödeyerek hizmet borçlanması yapılabilir. 2020'de asgari ücret artacağından askerlik ve doğum borçlanmasının da maliyeti yükselecek.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Yılın son günleri yaklaşıyor, askerlik ve doğum borçlanması yapacak olanlar sene sonuna kadar ucuz borçlanabilirler. Neye göre ucuz? 2020'ye göre. Borçlanma demek, sigortalıların, çalışamadıkları döneme ait sosyal güvenlik primlerini, sonradan borçlanarak ödemesi anlamına geliyor.
İster SSK'lı çalışın, ister memur statüsünde, isterse de Bağ-Kurlu olun tüm çalışanlar borçlanabilir. Bu çerçevede de çalışan kadınlar doğum borçlanması ve erkekler de askerlik borçlanması yapabilir. Bunların dışında Türk vatandaşları, yurtdışında çalıştıkları süreleri de belli şartlar içinde borçlanabiliyorlar ama geçtiğimiz aylarda yapılan yani bir düzenleme ile gurbetçilerin borçlanma şartları ağırlaştırıldı; dolayısıyla bu konuya şimdilik girmeyeceğim.