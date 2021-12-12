Asgari ücrete zam için son buluşma! Rakam belli oldu mu? Asgari ücret, vergi ve prim desteği...
Milyonları ilgilendiren asgari ücret için son toplantı yarın. Tarafların anlaşıp rakamı açıklaması bekleniyor. Vergi ve prim destekleri de netlik kazanacak. Peki, asgari ücretin gelirler üzerindeki etkisi ne olacak? İşte asgari ücrete ilişkin merak edilen tüm detaylar...
12.12.2021 07:00
- Son Güncelleme: 12.12.2021 07:00
Yaklaşık 7 milyon çalışanın direkt maaşını belirleyen ancak 20 milyondan fazla çalışanın da gelirini artıracak olan asgari ücret için son toplantı yarın yapılacak.