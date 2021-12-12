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Haberler Ekonomi Asgari ücrete zam için son buluşma! Rakam belli oldu mu? Asgari ücret, vergi ve prim desteği...

Asgari ücrete zam için son buluşma! Rakam belli oldu mu? Asgari ücret, vergi ve prim desteği...

Milyonları ilgilendiren asgari ücret için son toplantı yarın. Tarafların anlaşıp rakamı açıklaması bekleniyor. Vergi ve prim destekleri de netlik kazanacak. Peki, asgari ücretin gelirler üzerindeki etkisi ne olacak? İşte asgari ücrete ilişkin merak edilen tüm detaylar...

12.12.2021 07:00 - Son Güncelleme: 12.12.2021 07:00
Asgari ücrete zam için son buluşma! Rakam belli oldu mu? Asgari ücret, vergi ve prim desteği...

Yaklaşık 7 milyon çalışanın direkt maaşını belirleyen ancak 20 milyondan fazla çalışanın da gelirini artıracak olan asgari ücret için son toplantı yarın yapılacak.

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Asgari ücrete zam için son buluşma! Rakam belli oldu mu? Asgari ücret, vergi ve prim desteği...

Dördüncü kez buluşacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu kez rakamı açıklaması bekleniyor.

Asgari ücrete zam için son buluşma! Rakam belli oldu mu? Asgari ücret, vergi ve prim desteği...

Hem işçi hem de işveren kesiminden yapılan açıklamalarda rakamların birbirine yaklaşmış olduğu görülürken üçlü bir imza ile anlaşmanın gerçekleşmesi bekleniyor.

Asgari ücrete zam için son buluşma! Rakam belli oldu mu? Asgari ücret, vergi ve prim desteği...


İşçi kesimi 4 bin liranın kırmızı çizgileri olduğunu açıklarken işveren kesimi de 3.500 liranın üzerinde bir rakam için çalıştıklarını söylemişti.

Asgari ücrete zam için son buluşma! Rakam belli oldu mu? Asgari ücret, vergi ve prim desteği...

Kulislerden gelen bilgilerde ise yapılacak desteklerle rakamın 4070 lira ile 4090 lira arasında bir miktara çıkacağı belirtiliyor.

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