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Az evvel açıklama geldi! Resmi rakamlar 1.298 TL ve 1.684 TL olarak açıklandı! PTT hesaplarına yatacak!

Birçok bireyi yakından ilgilendiren destek paketi yardımlarıyla alakalı açıklamalarda tespit edilen Aile Bakanlığı paket tutarının fiyatlarının belirlendiğini açıkladı. Paketin tutarının çoğalan enflasyon oranlarına paralel olarak artırıldığını duyuran bakanlık fiyatların 1.298 TL ve 1.684 TL olduğunu kamuoyuna açıkladı.

takvim.com.tr
10.09.2022 08:58 - Son Güncelleme: 10.09.2022 08:58
Az evvel açıklama geldi! Resmi rakamlar 1.298 TL ve 1.684 TL olarak açıklandı! PTT hesaplarına yatacak!

Bakanlık doğrultusundan oluşturulan bildirimde ödemelerin istikbal aylarda PTT şubeleri üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu. PTT şubelerine giderek vatandaşlar basitçe destek paketlerinin paralarını alabilecekler. PTT destek paketlerine yönelik konusu ile ilgili iddialı bir konumda yer almaktadır.

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Az evvel açıklama geldi! Resmi rakamlar 1.298 TL ve 1.684 TL olarak açıklandı! PTT hesaplarına yatacak!

2022 Yılı Yaşlılık Aylığı 1.684 TL Oldu!

Son dakika açıklama nihayet bakanlıktan geldi! Yapılan son dakika duyurusuyla 65 yaş üstü SGK güvencesi bulunmayan vatandaşların alacakları aylık miktarı belli oldu.

Az evvel açıklama geldi! Resmi rakamlar 1.298 TL ve 1.684 TL olarak açıklandı! PTT hesaplarına yatacak!

Bakanlık konuyla alakalı çok çok çeşitli veriler vermeyerek alınacak olan yaşlılık aylığı maaşının 1.684 TL olduğunu kamuoyuna paylaştı.

Az evvel açıklama geldi! Resmi rakamlar 1.298 TL ve 1.684 TL olarak açıklandı! PTT hesaplarına yatacak!

Eğer ki bireylerin hane toplam gelir miktarı 1417 TL seviyesinin altında ise şahıslara 1.684 TL maaş problemsiz olarak bağlanacak! Böylece mühim bir ölçüde paranın hesabınıza yatması olası olacaktır.

Az evvel açıklama geldi! Resmi rakamlar 1.298 TL ve 1.684 TL olarak açıklandı! PTT hesaplarına yatacak!

2022 Yılı Engelli Maaşı 1298 TL Oldu!

Bakanlık doğrultusundan oluşturulan bir diğer son dakika açıklamasında 2022 engelli maaşının 1298 TL bulunduğu açıklandı.

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