Emeklilikte toplu para formülü! Yaşı dolan ancak primini tamamlamayan toplu ödeme alır mı?
Çalışılmayan dönemler için bazı istisnalar ile toplu ödeme var. Yıllarca çalışmadan kurtulup erken emekli olabiliyorsunuz. Ayrıca emeklilik yaşı dolmasına rağmen primlerini tamamlayamayanlar da ödedikleri parayı toplu olarak geri alabilir. Peki toplu parayı alabilmek için hangi şartlar gereklidir? Kadınlar doğum borçlanmasıyla faydalanabilir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte tüm detaylar...
TOPTAN ÖDEME
Yasalarımızda çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme imkanı yok. Ancak bazı istisnalar var ki toplu ödeyerek yıllarca çalışmadan kurtulup erken emekli olabiliyorsunuz Ülkemizde belli sayıda gün prim ödeyip, belli yaşa gelip ve belli bir sigortalı yılını doldurarak emekli olunuyor.
Yasalarımız geçmiş yıllarda çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme imkanı tanımıyor. Ancak bazı istisnalar ile toplu ödeme yaparak bu günleri satın almak mümkün olabiliyor. Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi ile düzenlenmiş.
1) Kadınlar sigortadan sonra üç çocuğa kadar doğum borçlanması yaparak 2.160 günü toplu ödeme ile satın alabiliyor.
2) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri toplu olarak ödemek mümkün. Sigortadan önceki askerliklerini borçlanarak işe giriş tarihlerini geri çekebiliyor ve 1 yıl erken emekli olabiliyor. Ayrıca sigortadan sonraki askerliklerde borçlanılarak prim kazanılıyor.