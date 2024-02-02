Emekliye 10 bin TL ikramiye hesabı geldi! 2 kez verilecek; SSK, Bağ-Kur, EYT'liye %150 artışla ek ödeme yatacak! 1-9-10-15 tarihleri...

Türkiye'de emeklileri sevindiren gelişmeler birbiri ardına yaşanıyor. Refah payı ve taban aylık artışını içeren yasa, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve bu sayede emeklilere yeni kazanımlarının kapıları aralanacak. Bu yasal düzenleme ile birlikte ek zam farkları da emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ancak emeklilerin kazanımları bunlarla sınırlı değil. Bayram ikramiyeleri de süreci süsleyen bir diğer önemli gelişme. Özellikle bayram öncesinde, emeklilere yapılacak bayram ikramiyeleri konusunda da artış bekleniyor.
Emekliye yeni yıla maaş zamlarıyla başladı. Memur emeklileri yüzde 49.25 zammı cebine koyarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı da 11.68 puanlık refah payı ile aynı orana yükseltildi. Ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.
Refah payı ve taban aylık artışının yolunu açan yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından da ek zam farkları hesaplara yatırılacak. Ancak emeklilerin kazanımları bunlarla sınırlı olmayacak. Bayram ikramiyeleri de süreci de yaklaşıyor.