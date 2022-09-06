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Haberler Ekonomi Ne kadar az süre o kadar erken emeklilik! 2006-2007-2008 yılına kadar çalışanlar 7 yıllık sigorta ile... EYT'de Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK'lılar için işaret fişeği patladı!

Ne kadar az süre o kadar erken emeklilik! 2006-2007-2008 yılına kadar çalışanlar 7 yıllık sigorta ile... EYT'de Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK'lılar için işaret fişeği patladı!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeler! EYT düzenlemesi için bekleyiş sürüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için geri sayım devam ederken 'EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak?' soruları internet arama motorlarında günbegün aratılıyor. 8 Eylül 1999 öncesinde farklı kurumlarda çalışanlar EYT düzenlemesinden nasıl yararlanacak? sorusuna yanıt geldi. EYT düzenlemesiyle ilgili gelişmeler yoğun ilgi görüyor.

06.09.2022 10:29 - Son Güncelleme: 06.09.2022 10:29
EYT’de Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK’lılar için işaret fişeği patladı! Ne kadar az süre o kadar erken emeklilik! 2006-2007-2008 yılına kadar çalışanlar 7 yıllık sigorta ile...

Ocak ayında Meclis'e gelmesi beklenen EYT İle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tek formül olduğunu belirtmişti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) şimdi merakla yeni düzenlemenin içeriğini araşırıyor. Türkiye formülünün uygulanacağı düzenleme hali hazırda 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanları kapsıyor. Peki bu tarihlerde farklı kurumlarda çalışanlar ne olacak? Vatandaşlar sıklıkla 'EYT düzenlemesinden nasıl yararlanabilirim?' sorusuna yanıt arıyor. Bağ-Kur'lu ve memurlar EYT'li sayılacak mı? Kimler EYT ile emekli olacak? İşte yeni gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’de Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK’lılar için işaret fişeği patladı! Ne kadar az süre o kadar erken emeklilik! 2006-2007-2008 yılına kadar çalışanlar 7 yıllık sigorta ile...

Bilindiği üzere kapsamda 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve prim ile yıl şartını tamamlamış sigortalılar bulunuyor.

EYT’de Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK’lılar için işaret fişeği patladı! Ne kadar az süre o kadar erken emeklilik! 2006-2007-2008 yılına kadar çalışanlar 7 yıllık sigorta ile...

Burada erkekler için yıl şartı 25 yıl olurken kadınlar için ise 20 yıl olarak belirleniyor. Buna bakıldığında kadınlar için 1999 tarihinden baz alınsa bile 20 yıl şartı tamamlanmış durumdu. Buna göre kadınların sadece prim şartını yerine getirmesi gerekiyor.

EYT’de Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK’lılar için işaret fişeği patladı! Ne kadar az süre o kadar erken emeklilik! 2006-2007-2008 yılına kadar çalışanlar 7 yıllık sigorta ile...

Erkekler için ise 25 yıl şartı 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için tamamlanmış durumda. Daha sonra 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar ise 25 yılın tamamlanmasını bekliyor.

EYT’de Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK’lılar için işaret fişeği patladı! Ne kadar az süre o kadar erken emeklilik! 2006-2007-2008 yılına kadar çalışanlar 7 yıllık sigorta ile...

PRİMİ EKSİK OLANLAR...

Prim şartına bakıldığında ise 5000 ile 5975 gün arasında değişiyor. Prim şartını ilk defa işe girilen tarih belirliyor. Bu durumda primi eksik olanlar için hem kısmi emeklilik imkanları bulunuyor hem de borçlanma fırsatları var.

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