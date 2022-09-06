Ne kadar az süre o kadar erken emeklilik! 2006-2007-2008 yılına kadar çalışanlar 7 yıllık sigorta ile... EYT'de Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK'lılar için işaret fişeği patladı!
EYT ile ilgili son dakika gelişmeler! EYT düzenlemesi için bekleyiş sürüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için geri sayım devam ederken 'EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak?' soruları internet arama motorlarında günbegün aratılıyor. 8 Eylül 1999 öncesinde farklı kurumlarda çalışanlar EYT düzenlemesinden nasıl yararlanacak? sorusuna yanıt geldi. EYT düzenlemesiyle ilgili gelişmeler yoğun ilgi görüyor.
06.09.2022 10:29 - Son Güncelleme: 06.09.2022 10:29
Ocak ayında Meclis'e gelmesi beklenen EYT İle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tek formül olduğunu belirtmişti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) şimdi merakla yeni düzenlemenin içeriğini araşırıyor. Türkiye formülünün uygulanacağı düzenleme hali hazırda 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanları kapsıyor. Peki bu tarihlerde farklı kurumlarda çalışanlar ne olacak? Vatandaşlar sıklıkla 'EYT düzenlemesinden nasıl yararlanabilirim?' sorusuna yanıt arıyor. Bağ-Kur'lu ve memurlar EYT'li sayılacak mı? Kimler EYT ile emekli olacak? İşte yeni gelişmeler!