Ne kadar az süre o kadar erken emeklilik! 2006-2007-2008 yılına kadar çalışanlar 7 yıllık sigorta ile... EYT'de Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK'lılar için işaret fişeği patladı!

Burada erkekler için yıl şartı 25 yıl olurken kadınlar için ise 20 yıl olarak belirleniyor. Buna bakıldığında kadınlar için 1999 tarihinden baz alınsa bile 20 yıl şartı tamamlanmış durumdu. Buna göre kadınların sadece prim şartını yerine getirmesi gerekiyor.