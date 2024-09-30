EMEKLİNİN ZAM HESABI TAMAM: Yeni anketlerde tahminler nasıl değişti? SSK ve Bağ-Kur’luların maaşı ne kadar artacak?

Milyonlarca emekli merakla Ocak zammını bekliyor. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Şu ana kadar iki aylık veri belli oldu. TÜİK verilerine göre, Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47 olarak gerçekleşti.

Yani Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 5.78 çıktı. Geriye 4 veri kalırken, gözler Perşembe günü açıklanacak Eylül ayı enflasyonuna çevrildi. Bu oranın açıklanmasıyla zam oranı büyük ölçüde şekillenecek. Artış merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. İlk ipucu bu ay açıklanan yeni OVP'den geldi. Birbiri ardına açıklanan yeni anketlerle de Ocak zammı için tahminler değişti. İşte detayları...