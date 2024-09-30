EYT sonrası 8 yeni reform yolda! Emekliler ve çalışanlar için prim maaş sistemi değişecek: Reformlar neler getirecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yasama yılı için geri sayıma başladı. 1 Ekim'de faaliyetlerine başlayacak olan Meclis'i oldukça yoğun bir gündem bekliyor. Hem çalışma hayatına hem de emeklilik sistemine yönelik kapsamlı reformların Meclis'e taşınması planlanırken, bu değişiklikler milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. İşte yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli olarak ele alacağı düzenlemeler ve getireceği yeniliklerin detayları...