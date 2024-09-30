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EYT sonrası 8 yeni reform yolda! Emekliler ve çalışanlar için prim maaş sistemi değişecek: Reformlar neler getirecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim itibarıyla yeni yasama yılına başlayacak. Meclis'in açılmasıyla birlikte sosyal güvenlik alanında kapsamlı reformların gündeme gelmesi bekleniyor. Çalışma hayatında ve emeklilik sisteminde köklü değişiklikler getirecek bu düzenlemeler vatandaşların gelirlerini artırmaya yönelik önemli adımlar da içeriyor. Peki, çalışanlar ve emekliler için neler yapılacak? Reformlar neler getirecek? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde...

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 06:29 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 06:29
EYT sonrası 8 yeni reform yolda! Emekliler ve çalışanlar için prim maaş sistemi değişecek: Reformlar neler getirecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yasama yılı için geri sayıma başladı. 1 Ekim'de faaliyetlerine başlayacak olan Meclis'i oldukça yoğun bir gündem bekliyor. Hem çalışma hayatına hem de emeklilik sistemine yönelik kapsamlı reformların Meclis'e taşınması planlanırken, bu değişiklikler milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. İşte yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli olarak ele alacağı düzenlemeler ve getireceği yeniliklerin detayları...

EYT sonrası 8 yeni reform yolda! Emekliler ve çalışanlar için prim maaş sistemi değişecek: Reformlar neler getirecek?

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK: Hazırlığı başlayan Bağ-Kur düzenlemesinin yeni yasama yılında Meclis'e taşınması bekleniyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de konuyla ilgili geçen hafta bir açıklama yaptı.

EYT sonrası 8 yeni reform yolda! Emekliler ve çalışanlar için prim maaş sistemi değişecek: Reformlar neler getirecek?

Esnaf ve sanatkarların düzenlemeyi beklediğini, Meclis açılır açılmaz hayata geçirilmesini istediklerini duyurdu. Düzenlemeyle Bağ-Kur'luların prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Burada kapsama 1 milyon küçük esnafın alınması bekleniyor.

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