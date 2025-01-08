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750 bin TL ihtiyaç kredisi taksit tablosu çıktı: 12 ay geri ödeme yok! Halkbank ve Vakıfbank duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi kampanyalarına ilgi arttı. Kamu bankalarının öncülüğünde sunulan düşük faizli kredi seçenekleri esnafın finansman ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir çözüm sunuyor.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 13:52 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 13:52
750 bin TL ihtiyaç kredisi taksit tablosu çıktı: 12 ay geri ödeme yok! Halkbank ve Vakıfbank duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uzun süreli yüksek faiz politikasından kademeli olarak geri adım atmaya başladı. Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'den yüzde 47.5'e düşürerek kredi faizlerinde de etki sağladı.

750 bin TL ihtiyaç kredisi taksit tablosu çıktı: 12 ay geri ödeme yok! Halkbank ve Vakıfbank duyurdu

Vakıfbank'tan Esnaf Destek Paketi: Uzun Vadeli ve Faiz Avantajlı Krediler

Vakıfbank, esnaf ve sanatkarları desteklemek amacıyla geliştirdiği TAM Esnaf Destek Paketi ile dikkat çekiyor.

750 bin TL ihtiyaç kredisi taksit tablosu çıktı: 12 ay geri ödeme yok! Halkbank ve Vakıfbank duyurdu

Bu paket esnafa 1 yıla kadar geri ödemesiz, 60 ay vadeli ve faiz oranı vade arttıkça azalan krediler sunuyor.

750 bin TL ihtiyaç kredisi taksit tablosu çıktı: 12 ay geri ödeme yok! Halkbank ve Vakıfbank duyurdu

Paket kapsamında esnafın ihtiyaçlarına yönelik 500 bin TL'ye kadar kredi veriliyor.

750 bin TL ihtiyaç kredisi taksit tablosu çıktı: 12 ay geri ödeme yok! Halkbank ve Vakıfbank duyurdu

TAM Standart Esnaf Kredisi ürününde ise vadeye göre değişen faiz oranları şöyle sıralanıyor:

24-36 ay vade: Yüzde 3.75
37-48 ay vade: Yüzde 3.25
49-60 ay vade: Yüzde 2.99

750 bin TL ihtiyaç kredisi taksit tablosu çıktı: 12 ay geri ödeme yok! Halkbank ve Vakıfbank duyurdu

TAM Çıpa Esnaf Kredisi ürünü ise yıllık TCMB politika faizi artı 3 puan olarak belirlenen faiz oranlarıyla, 24 ile 60 ay vadede esnafın kullanımına sunuluyor.

750 bin TL ihtiyaç kredisi taksit tablosu çıktı: 12 ay geri ödeme yok! Halkbank ve Vakıfbank duyurdu

Halkbank'tan Esnafa Sıfır Faizli Kredi Seçenekleri

Halkbank da esnaf ve sanatkarlar için kredi desteği sağlamaya devam ediyor. Esnafa yönelik sıfır faizle başlayan kredi seçenekleri çeşitli ihtiyaçlar için esnek vade seçenekleri sunuyor.

750 bin TL ihtiyaç kredisi taksit tablosu çıktı: 12 ay geri ödeme yok! Halkbank ve Vakıfbank duyurdu

İşletme sermayesi ihtiyacı olan esnaf için 750 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabiliyor.

750 bin TL ihtiyaç kredisi taksit tablosu çıktı: 12 ay geri ödeme yok! Halkbank ve Vakıfbank duyurdu

Ayrıca, iş yeri ve taşıt alımına yönelik yatırım kredisi olarak 1 milyon 500 bin TL'ye kadar kredi imkanı da sağlanıyor.

750 bin TL ihtiyaç kredisi taksit tablosu çıktı: 12 ay geri ödeme yok! Halkbank ve Vakıfbank duyurdu

Halkbank esnafın büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla sunduğu bu kredilerle önemli bir destek sunuyor.

750 bin TL ihtiyaç kredisi taksit tablosu çıktı: 12 ay geri ödeme yok! Halkbank ve Vakıfbank duyurdu

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