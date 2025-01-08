Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uzun süreli yüksek faiz politikasından kademeli olarak geri adım atmaya başladı. Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'den yüzde 47.5'e düşürerek kredi faizlerinde de etki sağladı.
Vakıfbank'tan Esnaf Destek Paketi: Uzun Vadeli ve Faiz Avantajlı Krediler
Vakıfbank, esnaf ve sanatkarları desteklemek amacıyla geliştirdiği TAM Esnaf Destek Paketi ile dikkat çekiyor.
Bu paket esnafa 1 yıla kadar geri ödemesiz, 60 ay vadeli ve faiz oranı vade arttıkça azalan krediler sunuyor.
Paket kapsamında esnafın ihtiyaçlarına yönelik 500 bin TL'ye kadar kredi veriliyor.
TAM Standart Esnaf Kredisi ürününde ise vadeye göre değişen faiz oranları şöyle sıralanıyor:
24-36 ay vade: Yüzde 3.75
37-48 ay vade: Yüzde 3.25
49-60 ay vade: Yüzde 2.99
TAM Çıpa Esnaf Kredisi ürünü ise yıllık TCMB politika faizi artı 3 puan olarak belirlenen faiz oranlarıyla, 24 ile 60 ay vadede esnafın kullanımına sunuluyor.
Halkbank'tan Esnafa Sıfır Faizli Kredi Seçenekleri
Halkbank da esnaf ve sanatkarlar için kredi desteği sağlamaya devam ediyor. Esnafa yönelik sıfır faizle başlayan kredi seçenekleri çeşitli ihtiyaçlar için esnek vade seçenekleri sunuyor.
İşletme sermayesi ihtiyacı olan esnaf için 750 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabiliyor.
Ayrıca, iş yeri ve taşıt alımına yönelik yatırım kredisi olarak 1 milyon 500 bin TL'ye kadar kredi imkanı da sağlanıyor.
Halkbank esnafın büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla sunduğu bu kredilerle önemli bir destek sunuyor.