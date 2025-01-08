TAM Çıpa Esnaf Kredisi ürünü ise yıllık TCMB politika faizi artı 3 puan olarak belirlenen faiz oranlarıyla, 24 ile 60 ay vadede esnafın kullanımına sunuluyor.

Halkbank'tan Esnafa Sıfır Faizli Kredi Seçenekleri Halkbank da esnaf ve sanatkarlar için kredi desteği sağlamaya devam ediyor. Esnafa yönelik sıfır faizle başlayan kredi seçenekleri çeşitli ihtiyaçlar için esnek vade seçenekleri sunuyor.

İşletme sermayesi ihtiyacı olan esnaf için 750 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabiliyor.

Ayrıca, iş yeri ve taşıt alımına yönelik yatırım kredisi olarak 1 milyon 500 bin TL'ye kadar kredi imkanı da sağlanıyor.