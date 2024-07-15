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Emeklinin kök maaşına yeni ayar! %24.73'lük artış sonrası rakamlar bu hafta değişiyor! İşte SSK, Bağ-Kur'lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği iyileştirme bu hafta belli oluyor. En düşük emekli aylığı ödemesinde artış için karar bu hafta verilecek. Peki ne kadar artış bekleniyor? Hesaplama nasıl yapılacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 11:13 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 12:26
Emeklinin kök maaşına yeni ayar! %24.73’lük artış sonrası rakamlar bu hafta değişiyor! İşte SSK, Bağ-Kur’lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu 1

Emeklilere ek zam için son viraja girildi. Milyonlarca emeklinin merakla takip ettiği ek iyileştirme çalışmasının bu hafta karara bağlanıp Meclis'e taşınması bekleniyor.

Emeklinin kök maaşına yeni ayar! %24.73’lük artış sonrası rakamlar bu hafta değişiyor! İşte SSK, Bağ-Kur’lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu 2

AK Parti kurmayları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumların katılımıyla yürütülen çalışmalarda özellikle en düşük emekli aylığının artırılması konusu üzerinde duruluyor.

Emeklinin kök maaşına yeni ayar! %24.73’lük artış sonrası rakamlar bu hafta değişiyor! İşte SSK, Bağ-Kur’lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu 3

Yüzde 24.73 zam sonrası kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında kalan emeklilerin 10 bin lira almaya devam edecek olması nedeniyle başlatılan çalışmalarda, yeni taban aylık konusu formüllerle birlikte masaya yatırıldı.

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