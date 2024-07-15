Emeklinin kök maaşına yeni ayar! %24.73'lük artış sonrası rakamlar bu hafta değişiyor! İşte SSK, Bağ-Kur'lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu

Emeklilere ek zam için son viraja girildi. Milyonlarca emeklinin merakla takip ettiği ek iyileştirme çalışmasının bu hafta karara bağlanıp Meclis'e taşınması bekleniyor.
AK Parti kurmayları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumların katılımıyla yürütülen çalışmalarda özellikle en düşük emekli aylığının artırılması konusu üzerinde duruluyor.
Yüzde 24.73 zam sonrası kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında kalan emeklilerin 10 bin lira almaya devam edecek olması nedeniyle başlatılan çalışmalarda, yeni taban aylık konusu formüllerle birlikte masaya yatırıldı.