Emeklinin kök maaşına yeni ayar! %24.73'lük artış sonrası rakamlar bu hafta değişiyor! İşte SSK, Bağ-Kur'lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu

1 Emeklilere ek zam için son viraja girildi. Milyonlarca emeklinin merakla takip ettiği ek iyileştirme çalışmasının bu hafta karara bağlanıp Meclis'e taşınması bekleniyor.

2 AK Parti kurmayları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumların katılımıyla yürütülen çalışmalarda özellikle en düşük emekli aylığının artırılması konusu üzerinde duruluyor.