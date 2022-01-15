Sıfır faiz kampanyası dikkat çekiyor! Sıfır araç alacaklar için müjde! İşte Peugeot otomobiller için kredi faiz oranları…

*31/01/2022 tarihine kadar yetkili satıcılarımızda, Kredi Koruma Sigortası ve PSA Kasko alan gerçek kişilere ve tüzel kişilere uygulanacak aylık %0 kampanya faiz avantajı, perakende kanalından yapılacak araç alımlarının konu olduğu 50.000 TL 12 ay vadeli PSA Finans Kredilerinde geçerlidir. Örnek ödeme planına tahsis ücreti, vergiler ve masraflar dahil edilmiş olup, Kredi Koruma Sigortası ve PSA Kasko dahil edilmemiştir. Maksimum kredi tutarı ve kredi vadesi kanunen belirtilen sınırlara tabidir. Araç bedeli 120.000 TL ve altında olan araçlar için araç bedelinin azami %70'ine kadar ve azami 48 ay vade ile, araç bedeli 120.001 TL - 300.000 TL arasındaki araçlar için araç bedelinin azami %50'sine kadar ve azami 36 ay vade ile, araç bedeli 300.001 TL – 750.000 TL arasındaki araçlar için araç bedelinin azami %30'una kadar ve azami 24 ay ile, araç bedeli 750.001 TL ile 1.500.000 TL olan araçlar için araç bedelinin azami %20'sine kadar ve azami 12 ay vade ile kredi kullanılabilir.