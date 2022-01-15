1250 liraya yükseldi! 2022 yılında ödenek ve prim rakamları... SGK resmen duyurdu, tüm ödemeler tamamen değişti!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) harekete geçti ve artık değişti. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyenler kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Genel Sağlık Sigortası primini ödeyemeyyenlerinkini ise devlet karşılayacak. Ayrıca yeni yıl ile birlikte tüm ödemeler de değişti. Emzirme ödeneği, cenaze ödeneği, geçici iş göremezlik ödeneği alanları ilgilendiriyor. 2022 yılında ödemeler arttı. İşte yeni zamlı ödemeler...