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Haberler Ekonomi Bu kampanyalara bakmadan sıfır otomobil alınmaz! En uygun finansmanlar duyuruldu! İşte 0.99 faiz fırsatıyla hesaplamalar...

Bu kampanyalara bakmadan sıfır otomobil alınmaz! En uygun finansmanlar duyuruldu! İşte 0.99 faiz fırsatıyla hesaplamalar...

Otomobil fiyatlarının artmasının ardından finans kuruluşları harekete geçti. Türkiye'nin önde gelen finansman kuruluşlarından %0 faiz oranları ile taşıt kredileri veriliyor. Anlaşmalı otomobil markalarının ilgili modellerinde geçerli olmak üzere sıfır km araçlar için kredi desteği sağlanmaktadır. Ayrıca ikinci el taşıtlar da cazip fırsatlar öne çıkıyor. PSA Finans, Koçfinans ve Volkswagen Doğuş Finans (VDF) birçok marka ve modelde geçerli olmak üzere en avantajlı taşıt kredisi fırsatını sunuyor. İşte en uygun taşıt kredisi kampanyaları...

takvim.com.tr
28.01.2022 13:24 - Son Güncelleme: 28.01.2022 13:24
Bu kampanyalara bakmadan sıfır otomobil alınmaz! En uygun finansmanlar duyuruldu! İşte 0.99 faiz fırsatıyla hesaplamalar...

PSA Finans Taşıt Kredisi Kampanyaları

PSA Finans'ın Opel, Citroen, Peugeot ve DS markasının birçok sevilen modelleri için düşük faiz seçenekleri ile cazip finansman fırsatları sunulmaya devam ediyor. 2022 yılında da sıfır km otomobil sahibi olmak isteyenler için Opel Crossland modellerinde geçerli olmak üzere 60.000 TL kredi ve 12 ay vade seçenekleri ile %0,99'dan başlayan faiz oranları ile finansman desteği sağlanmaktadır.

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Bu kampanyalara bakmadan sıfır otomobil alınmaz! En uygun finansmanlar duyuruldu! İşte 0.99 faiz fırsatıyla hesaplamalar...

Peugeot Rifter modellerinde ise 12 ay vade ve 100.000 TL kredi için %0,99 faiz oranları ile avantajlı geri ödeme seçenekleri sunuluyor.

Bu kampanyalara bakmadan sıfır otomobil alınmaz! En uygun finansmanlar duyuruldu! İşte 0.99 faiz fırsatıyla hesaplamalar...

Citroen Berlingo modellerinde ise vatandaşların 31 Ocak 2022 tarihine kadar başvurularını yaparak 40.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranları ile finansman kullanması sağlanacak.

Bu kampanyalara bakmadan sıfır otomobil alınmaz! En uygun finansmanlar duyuruldu! İşte 0.99 faiz fırsatıyla hesaplamalar...

En uygun taşıt kredisi fırsatları ile PSA Finans anlaşmalı firmalar üzerinden daha birçok avantajlı kredi ve indirim seçeneklerinden yararlanabilirsiniz

Bu kampanyalara bakmadan sıfır otomobil alınmaz! En uygun finansmanlar duyuruldu! İşte 0.99 faiz fırsatıyla hesaplamalar...

Koçfinans Faizsiz Taşıt Kredileri

Koçfinans Ocak 2022'ye özel faizsiz taşıt kredisi fırsatları ile vatandaşların artan otomobil fiyatlarına rağmen diledikleri 0 km araca rahatça sahip olmalarını sağlıyor.

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