Bu kampanyalara bakmadan sıfır otomobil alınmaz! En uygun finansmanlar duyuruldu! İşte 0.99 faiz fırsatıyla hesaplamalar...

PSA Finans Taşıt Kredisi Kampanyaları

PSA Finans'ın Opel, Citroen, Peugeot ve DS markasının birçok sevilen modelleri için düşük faiz seçenekleri ile cazip finansman fırsatları sunulmaya devam ediyor. 2022 yılında da sıfır km otomobil sahibi olmak isteyenler için Opel Crossland modellerinde geçerli olmak üzere 60.000 TL kredi ve 12 ay vade seçenekleri ile %0,99'dan başlayan faiz oranları ile finansman desteği sağlanmaktadır.