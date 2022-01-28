Bu kampanyalara bakmadan sıfır otomobil alınmaz! En uygun finansmanlar duyuruldu! İşte 0.99 faiz fırsatıyla hesaplamalar...
Otomobil fiyatlarının artmasının ardından finans kuruluşları harekete geçti. Türkiye'nin önde gelen finansman kuruluşlarından %0 faiz oranları ile taşıt kredileri veriliyor. Anlaşmalı otomobil markalarının ilgili modellerinde geçerli olmak üzere sıfır km araçlar için kredi desteği sağlanmaktadır. Ayrıca ikinci el taşıtlar da cazip fırsatlar öne çıkıyor. PSA Finans, Koçfinans ve Volkswagen Doğuş Finans (VDF) birçok marka ve modelde geçerli olmak üzere en avantajlı taşıt kredisi fırsatını sunuyor. İşte en uygun taşıt kredisi kampanyaları...
PSA Finans Taşıt Kredisi Kampanyaları
PSA Finans'ın Opel, Citroen, Peugeot ve DS markasının birçok sevilen modelleri için düşük faiz seçenekleri ile cazip finansman fırsatları sunulmaya devam ediyor. 2022 yılında da sıfır km otomobil sahibi olmak isteyenler için Opel Crossland modellerinde geçerli olmak üzere 60.000 TL kredi ve 12 ay vade seçenekleri ile %0,99'dan başlayan faiz oranları ile finansman desteği sağlanmaktadır.
Peugeot Rifter modellerinde ise 12 ay vade ve 100.000 TL kredi için %0,99 faiz oranları ile avantajlı geri ödeme seçenekleri sunuluyor.
Citroen Berlingo modellerinde ise vatandaşların 31 Ocak 2022 tarihine kadar başvurularını yaparak 40.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranları ile finansman kullanması sağlanacak.
En uygun taşıt kredisi fırsatları ile PSA Finans anlaşmalı firmalar üzerinden daha birçok avantajlı kredi ve indirim seçeneklerinden yararlanabilirsiniz
Koçfinans Faizsiz Taşıt Kredileri
Koçfinans Ocak 2022'ye özel faizsiz taşıt kredisi fırsatları ile vatandaşların artan otomobil fiyatlarına rağmen diledikleri 0 km araca rahatça sahip olmalarını sağlıyor.