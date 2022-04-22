Emeklilikten sonra çalışanlarda sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesilecek mi?
Emekli olduktan sonra çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de sosyal güvenlik destek priminin kesilip kesilmeyeceği. Peki sigortalı olarak çalışanlar emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlamaları durumunda sosyal güvenlik destek primi kesilecek mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ NEDİR?
Sosyal güvenlik destek primi belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden, kendi nam ve hesabına tabi çalışmaları halinde kendilerinden alınan primdir.
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ ÇALIŞANLAR KİMLERDİR?
SGDP, emeklilik ile ilgili şartları yerine getirerek kendilerine yaşlılık/emeklilik aylığı bağlanan kişilerin aylıklarının kesilmeden tekrar hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden, kendi adına çalışmaları halinde de doğrudan kendilerinden alınan primdir.
SGDP PRİMİNİ KİM ÖDER, SGDP PRİM ORANI NEDİR?
Sigortalıların emeklilik sonrası çalışmaları, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kapsamında değerlendirilmektedir. Emeklilik sonrası belirtilen şartlarla çalışmaya başlayan sigortalıların prime esas kazançları üstünden, Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi yapılmaktadır.
4/1-(c) Kapsamındaki Emeklilerin 4/1-(a) (SSK'lı olarak ) yeniden çalışmaya başlaması durumunda SGDP kesilecek mi?
Özel sektörde 4/1-(a) kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmemekte, SGDP'ye tabi çalışabilmektedir. Ancak kamuda 4/1-(a) kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmekte, aylıklarından tüm sigorta kolları için prim yatırılması gerekmektedir. (SGDP yatırılamaz.)
Emekli veya yaşlılık aylığı almakta iken kamuda yeniden göreve girenlerin aylıklarının durumu 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi ile düzenlenmiştir. Bu hükmün ikinci fıkrasında aylığı kesilecek olanlar, dördüncü fıkrasında ise aylığı kesilmeksizin çalışabilecek olanlar belirtilmekte.