Emeklilikten sonra çalışanlarda sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesilecek mi?

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ ÇALIŞANLAR KİMLERDİR?

SGDP, emeklilik ile ilgili şartları yerine getirerek kendilerine yaşlılık/emeklilik aylığı bağlanan kişilerin aylıklarının kesilmeden tekrar hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden, kendi adına çalışmaları halinde de doğrudan kendilerinden alınan primdir.