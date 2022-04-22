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Trakya'da kanola yerini tekrar ayçiçeğe bıraktı

Türkiye'nin yağlık ayçiçeği ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayan Trakya'da, son yıllarda ayçiçeğine alternatif olarak ekim alanı genişleyen kanola, yerini yeniden ayçiçeğine bırakmaya başladı. Sebep olarak da kanola ekiminde artan maliyetler ve buna karşılık ayçiçeği alım fiyatının yükselmesi gösterildi. Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ayçiçeği tarımının maliyetli olmadığı için bu sene ekim alanlarında ciddi bir artışın olduğunu belirtti.

DHA
22.04.2022 15:55 - Son Güncelleme: 22.04.2022 15:55
Trakya’da kanola yerini tekrar ayçiçeğe bıraktı

Trakya'da, son yıllarda üreticinin alternatif ürün olarak sıklıkla tercih ettiği kanola, yerini yeniden ayçiçeğine bırakmaya başladı. Trakya Tohumcular Derneği Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi İbrahim Toruk, kanolanın ayçiçeğine alternatif olamayacağını belirterek, şunları söyledi:

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Trakya’da kanola yerini tekrar ayçiçeğe bıraktı

"Ülkemizin yağ açığının olduğunu düşünürsek ekilmesi gereken bir bitki. Ama kesinlikle ayçiçeğine alternatif olarak göremeyiz. Trakya bölgemizde hem aldığı yağış bakımından hem nispi bakımından mükemmel bir ayçiçeği bölgesi. 2022 yılında kanola gerçekten bölgemizde 600 bin dekara kadar hedefleniyordu ama yağışların olmaması nedeniyle bu dönemde 240 bin dekarlarda ekildiğini biliyoruz." dedi.

Trakya’da kanola yerini tekrar ayçiçeğe bıraktı

'AYÇİÇEĞİ EKİM ALANINDA CİDDİ ARTIŞ GÖRÜYORUZ'
Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, ülke olarak insanların damak lezzetinin ayçiçeğine daha uygun olduğunu belirterek, "Kanola, ayçiçeğine maalesef ki alternatif olmaz. Çünkü biz, Türk milleti olarak ayçiçeği yağına damak lezzetimiz uygun olduğundan dolayı kanola yağını yemeklerde ya da farklı kullanım alanlarında maalesef kullanamayız.

Trakya’da kanola yerini tekrar ayçiçeğe bıraktı

Ayçiçeği tarımı, maliyetli bir tarım değil. Maliyetli bir tarım olmadığından dolayı bu sene gübre fiyatları ve diğer giderlerin artmasıyla birlikte ayçiçeği ekim alanlarında ciddi bir artış görüyoruz" diye konuştu.

Trakya’da kanola yerini tekrar ayçiçeğe bıraktı

Türkiye'nin yaklaşık 1 milyon 550 bin ton civarında ayçiçeği üretimi olduğunu söyleyen Öztürk, "Bu üretimin de 750 bin ton civarındaki rakamı Trakya'da üretimi yapılıyor. Bu, Türkiye ihtiyacını karşılamıyor.

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