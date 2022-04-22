Trakya’da kanola yerini tekrar ayçiçeğe bıraktı

"Ülkemizin yağ açığının olduğunu düşünürsek ekilmesi gereken bir bitki. Ama kesinlikle ayçiçeğine alternatif olarak göremeyiz. Trakya bölgemizde hem aldığı yağış bakımından hem nispi bakımından mükemmel bir ayçiçeği bölgesi. 2022 yılında kanola gerçekten bölgemizde 600 bin dekara kadar hedefleniyordu ama yağışların olmaması nedeniyle bu dönemde 240 bin dekarlarda ekildiğini biliyoruz." dedi.