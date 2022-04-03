RAMAZAN İMSAKİYE
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Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeler netleşiyor primi eksik olanlar da emeklilik hakkı kazanacak

Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar devam ederken detaylar da belli olmaya başladı. Özellikle primi eksik olanlar için borçlanma imkanları bulunuyor. Maaş hesabı ise üçlü yapılıyor.

03.04.2022 17:41 - Son Güncelleme: 03.04.2022 17:43
Emeklilikte yaşan takılanlarla ilgili düzenlemeler netleşiyor primi eksik olanlar da emeklilik hakkı kazanacak

Emeklilikte Yaşa Takılan milyonarca vatandaş yapılacak çalışmaların tamamlanmasını heyecanla bekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilikte yaşan takılanlarla ilgili düzenlemeler netleşiyor primi eksik olanlar da emeklilik hakkı kazanacak

Bu konuda yapılan açıklamalar çalışmaların bu yıl içinde tamamlanacağını gösteriyor.

Emeklilikte yaşan takılanlarla ilgili düzenlemeler netleşiyor primi eksik olanlar da emeklilik hakkı kazanacak

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor.

Emeklilikte yaşan takılanlarla ilgili düzenlemeler netleşiyor primi eksik olanlar da emeklilik hakkı kazanacak

Ancak bu vatandaşlardan bazılarının primleri henüz dolmamış durumda.

Emeklilikte yaşan takılanlarla ilgili düzenlemeler netleşiyor primi eksik olanlar da emeklilik hakkı kazanacak

Burada iki seçenek öne çıkıyor.

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