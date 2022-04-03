Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeler netleşiyor primi eksik olanlar da emeklilik hakkı kazanacak
Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar devam ederken detaylar da belli olmaya başladı. Özellikle primi eksik olanlar için borçlanma imkanları bulunuyor. Maaş hesabı ise üçlü yapılıyor.
03.04.2022 17:41 - Son Güncelleme: 03.04.2022 17:43
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor.