RAMAZAN İMSAKİYE
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Milyonlara temmuz müjdesi erken geldi! Emekli ve memur zammı, EYT, 3600 Ek Gösterge, bayram ikramiyesi...

Milyonlarca kişinin gelirini artıracak yasal düzenlemeler ve zam kararları için takvim netleşmeye başladı. Temmuz ayıyla beraber milyonlarca kişiyi ilgilendiren birçok konu çözüme kavuşacak. EYT, 3600 Ek Gösterge, emekli ve memur zamlarıyla ilgili konular temmuz ayı itibarıyla netleşecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili detayları Yeni Asır'daki köşesinde kaleme aldı. İşte detaylar...

03.04.2022 08:39 - Son Güncelleme: 03.04.2022 08:39
Milyonlara temmuz müjdesi erken geldi! Emekli ve memur zammı, EYT, 3600 Ek Gösterge, bayram ikramiyesi...

Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak, statüsünü değiştirecek devrim niteliğinde yasal düzenlemeler ve zam kararları için takvim belli olmaya başladı. Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca kişiyi ilgilendiren birçok konu da çözülmüş olacak...

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Milyonlara temmuz müjdesi erken geldi! Emekli ve memur zammı, EYT, 3600 Ek Gösterge, bayram ikramiyesi...

Milyonlarca vatandaşın beklediği yasal düzenlemeler bir bir çıkıyor. Yılbaşında asgari ücrete yapılan tarihi zamla birlikte başlayan süreç Temmuz ayı ile birlikte önemli ölçüde tamamlanacak.

Milyonlara temmuz müjdesi erken geldi! Emekli ve memur zammı, EYT, 3600 Ek Gösterge, bayram ikramiyesi...

Emekliler, memurlar, işçiler, EYT'liler, için beklentiler de karşılanmış olacak. Mayıs ayında Meclis'e sevk edilecek 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro çalışmalarının Temmuz ayına kadar yasalaşması bekleniyor.

Milyonlara temmuz müjdesi erken geldi! Emekli ve memur zammı, EYT, 3600 Ek Gösterge, bayram ikramiyesi...

Ancak Temmuz ayı ile birlikte gündeme gelecek çok önemli konular da bulunuyor. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları ile birçok vatandaş Temmuz ayını beklemeye başladı.

Milyonlara temmuz müjdesi erken geldi! Emekli ve memur zammı, EYT, 3600 Ek Gösterge, bayram ikramiyesi...

YILIN İKİNCİ ZAMMI
Emekliler açısından Temmuz ayı önemli bir dönem olacak. yılın ikinci zammı bu ay verilirken öncesinde ise ikramiye ödemeleri yapılacak. Mayıs ayı ile birlikte Ramazan bayramı ikramiyesi emeklilere ödenecek. İkramiyeler geçtiğimiz yıl yapılan zamla birlikte 1.100 TL olarak ödeniyor.

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