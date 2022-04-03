Milyonlara temmuz müjdesi erken geldi! Emekli ve memur zammı, EYT, 3600 Ek Gösterge, bayram ikramiyesi...
Milyonlarca kişinin gelirini artıracak yasal düzenlemeler ve zam kararları için takvim netleşmeye başladı. Temmuz ayıyla beraber milyonlarca kişiyi ilgilendiren birçok konu çözüme kavuşacak. EYT, 3600 Ek Gösterge, emekli ve memur zamlarıyla ilgili konular temmuz ayı itibarıyla netleşecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili detayları Yeni Asır'daki köşesinde kaleme aldı. İşte detaylar...
03.04.2022 08:39 - Son Güncelleme: 03.04.2022 08:39
Emekliler, memurlar, işçiler, EYT'liler, için beklentiler de karşılanmış olacak. Mayıs ayında Meclis'e sevk edilecek 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro çalışmalarının Temmuz ayına kadar yasalaşması bekleniyor.
YILIN İKİNCİ ZAMMI
Emekliler açısından Temmuz ayı önemli bir dönem olacak. yılın ikinci zammı bu ay verilirken öncesinde ise ikramiye ödemeleri yapılacak. Mayıs ayı ile birlikte Ramazan bayramı ikramiyesi emeklilere ödenecek. İkramiyeler geçtiğimiz yıl yapılan zamla birlikte 1.100 TL olarak ödeniyor.