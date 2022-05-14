Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da mutlu sona gelindi: 5 dosya çözüme kavuşuyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da mutlu sona gelindi: 5 dosya çözüme kavuşuyor

Temmuz'da ek iyileştirme mesajı veren Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge çözümünü bu ay tamamlayacaklarını belirterek, 'Sözleşmeli personel, EYT meselesi var. Bunların hepsi dosya dosya önümüzde' dedi.

14.05.2022 06:57 - Son Güncelleme: 14.05.2022 06:57
Emeklilikte Yaşa Takılanlar’da mutlu sona gelindi: 5 dosya çözüme kavuşuyor

Asgari ücrete yüzde 50.5 artış, ardından memurlara ve memur emeklilerine ek iyileştirme düzenlemelerinin ardından yeni gündem 3600 ek gösterge düzenlemesi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilikte Yaşa Takılanlar’da mutlu sona gelindi: 5 dosya çözüme kavuşuyor

Kamu çalışanlarının ek göstergelerini yeniden ele alan çalışmanın bu ay tamamlanarak Meclis'e sevk edilmesi planlanırken; sıra sözleşmeliler, emekliler ve emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemelere gelecek.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’da mutlu sona gelindi: 5 dosya çözüme kavuşuyor

Bu konularla ilgili önemli açıklamalar yapıldı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’da mutlu sona gelindi: 5 dosya çözüme kavuşuyor

'EMEKLİLERİ KORUYACAĞIZ'

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’da mutlu sona gelindi: 5 dosya çözüme kavuşuyor

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, çalışanları enflasyona karşı koruyacaklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

SON DAKİKA