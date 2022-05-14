Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da mutlu sona gelindi: 5 dosya çözüme kavuşuyor
Temmuz'da ek iyileştirme mesajı veren Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge çözümünü bu ay tamamlayacaklarını belirterek, 'Sözleşmeli personel, EYT meselesi var. Bunların hepsi dosya dosya önümüzde' dedi.
14.05.2022 06:57 - Son Güncelleme: 14.05.2022 06:57
Asgari ücrete yüzde 50.5 artış, ardından memurlara ve memur emeklilerine ek iyileştirme düzenlemelerinin ardından yeni gündem 3600 ek gösterge düzenlemesi oldu.
Kamu çalışanlarının ek göstergelerini yeniden ele alan çalışmanın bu ay tamamlanarak Meclis'e sevk edilmesi planlanırken; sıra sözleşmeliler, emekliler ve emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemelere gelecek.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, çalışanları enflasyona karşı koruyacaklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu: