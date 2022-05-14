📣Dar gelirli ailelere müjde! 🔎0.89 ile yüzde 0.99 faizli konut kredileri ile ev sahibi olma fırsatı! 🔊0,99 faizli 10 yıl vadeli konut kredisi başvuru şartları!
İlk defa konut alacak olan dar gelirli vatandaşlar düşük faiz oranları ile konut kredisi çekmek istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından verdiği 0.89 ile yüzde 0.99 faizli konut kredileri müjdesi ile herkes çok sevindi. 0,99 faizli 10 yıl vadeli konut kredisi başvuru şartları hemen araştırılmaya başlandı ve başvuru yapmak isteyenler 0.89 ile yüzde 0.99 faizli konut kredisi veren bankaların hangileri olduğunu öğrenmek istiyor. Yeni konut destek paketlerinin özellikleri ve tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli vatandaşlara konut kredisi müjdesini verdi. 0,99 faizli 10 yıl vadeli konut kredisi başvuru şartları merakla araştırılmaya başlandı ve 0.89 ile yüzde 0.99 faizli konut kredileri hakkında detaylı bilgiyi öğrenmek isteyenler sorgulamalarını hızlandırdı. 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvurular nasıl yapılıyor? 2 yeni konut kredisi paketi ilk defa konut alacaklar için sunuluyor ve tüm detayları haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.
İlk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için (Sıfır konut) 120 ay vadeye kadar ve aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi kullandırılacak.
Hem birinci el hem de ikinci el konutlarda geçerli olacak, konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022'den önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartı ile alınacak konutlar için 0.89 faizli konut kredisi kullandırılacak.
Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu kampanya aynı zamanda 120 ay vadeli 0.89 faizli konut kredisi kapsamında, döviz ve altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik eden bir paket olarak dikkat çekti.
Kampanyasız olarak bir kamu bankasından konut kredisi çeken bir vatandaş yüzde 1,36 aylık faizle konut sahibi oluyordu.