📣Dar gelirli ailelere müjde! 🔎0.89 ile yüzde 0.99 faizli konut kredileri ile ev sahibi olma fırsatı! 🔊0,99 faizli 10 yıl vadeli konut kredisi başvuru şartları!

Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli vatandaşlara konut kredisi müjdesini verdi. 0,99 faizli 10 yıl vadeli konut kredisi başvuru şartları merakla araştırılmaya başlandı ve 0.89 ile yüzde 0.99 faizli konut kredileri hakkında detaylı bilgiyi öğrenmek isteyenler sorgulamalarını hızlandırdı. 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvurular nasıl yapılıyor? 2 yeni konut kredisi paketi ilk defa konut alacaklar için sunuluyor ve tüm detayları haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.