Yeni haftanın ilk gününe girdik A101 8-14 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı! 3'lüsü 22,95 TL! A101'de bu hafta neler var? İşte İNDİRİMLİ ürünler tam liste!
Yeni haftanın ilk günü geldi akabinde A101'in yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Ekim ayını yaşadığımız şu günlerde A101 zincir marketlerinin güncel kataloğu yoğun ilgi gördü. Bu hafta haftanın aldın aldın ve yıldızlı ürünlerinde gıdadan temizlik ürünlerine, elektronik aletlerden züccaciyeye envai çeşit üründe indirimler dikkat çekiyor. Beşler Dana Kangal Sucuk 220 g 42,95'den 23,95'e, Bref Power Aktif Klozet Blok 3'lü 44,90'dan 22,95' e düştü. İşte 8-14 Ekim 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...
10.10.2022 15:46 - Son Güncelleme: 10.10.2022 15:46
A101'in bu haftaki aktüel ürünleri göz kamaştırıyor. A101 zincir marketlerinin aktüel katalogu az evvel yayımlandı. A101 farklı kategorilerdeki uygun fiyatlı ürünleri her hafta satışa çıkarmaya devam ediyor. A101 tarafından yayınlanan son listeye göre, bu hafta pek çok ürün ucuza raflardaki yerini aldı. A101 tarafından yapılan açıklamaya göre, 8-14 Ekim 2022 tarihleri arasında satışa çıkacak ürünlerin listesi şöyle: