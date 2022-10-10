Yeni haftanın ilk gününe girdik A101 8-14 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı! 3’lüsü 22,95 TL! A101’de bu hafta neler var? İşte İNDİRİMLİ ürünler tam liste!

A101'in bu haftaki aktüel ürünleri göz kamaştırıyor. A101 zincir marketlerinin aktüel katalogu az evvel yayımlandı. A101 farklı kategorilerdeki uygun fiyatlı ürünleri her hafta satışa çıkarmaya devam ediyor. A101 tarafından yayınlanan son listeye göre, bu hafta pek çok ürün ucuza raflardaki yerini aldı. A101 tarafından yapılan açıklamaya göre, 8-14 Ekim 2022 tarihleri arasında satışa çıkacak ürünlerin listesi şöyle: