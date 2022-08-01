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İşsizlik maaşında bu detaya dikkat! Faiziyle geri alınıyor

Çalışanların en büyük güvencelerinden biri de işsizlik sigortası... İşsiz kalınan süre boyunca alınan maaş ve 10 ay boyunca ödenen genel sağlık sigortası primleri işsiz kalan kişinin geçimine ve tedavilerine destek oluyor. Ancak işsizlik maaşı almanın da şartları var. Bazı durumlarda ise ödenen işsizlik maaşı geri alınabiliyor. İşte o detaylar...

01.08.2022 09:59 - Son Güncelleme: 01.08.2022 09:59
İşsizlik maaşında bu detaya dikkat! Faiziyle geri alınıyor

İşsizlik maaşı işsizlik sigortasından sağlanan en önemli yardım. Ancak işsizlik sigortasında yalnızca işsizlik maaşı yok. Bunun dışında belki de en önemli yardım işsizlik maaşı alan kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi.

Bu sayede işsizler maaş aldıkları süre boyunca sağlık hizmetlerinden prim ödemeksizin yararlanabiliyorlar.

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İşsizlik maaşında bu detaya dikkat! Faiziyle geri alınıyor

İşsizlik parası almaya başlayan kişinin genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından ödenir. Örneğin 10 ay boyunca işsizlik parası alan kişi 10 ay boyunca İŞKUR tarafından ödenen genel sağlık sigortası primleri sayesinde sağlık hizmeti alabilir. Diğer yandan işsizlik parası alan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, yani eşi ve yaş sınırını geçmeyen çocukları bu süre boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Dolayısıyla işsizlik parası alan kişinin bu süre boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanması için herhangi bir işlem yapması gerekmez.

İşsizlik maaşında bu detaya dikkat! Faiziyle geri alınıyor

İŞE GİRİP ÇIKMAK...
Milliyet'in haberine göre işsizlik parası almaktayken yeni bir işe giren kişi, işsizlik parası almaya hak kazandığı sürenin kalan kısmını, yeniden işsizlik sigortasından maaş almayı hak etmeden işsiz kaldığında almaya devam edebilir.

İşsizlik maaşında bu detaya dikkat! Faiziyle geri alınıyor

Örneğin 2022 yılının Şubat ayında işsiz kalan ve 10 ay işsizlik parası almaya hak kazanmış ve şubat – mart ayları için maaş almış kişi nisan ayında işe girerse işsizlik parası kesilir. Bu kişi yeni girdiği işten mayıs ayında ayrılır ise kalan 8 aylık işsizlik maaşı alma hakkından yararlanabilir. Yeni işinden nasıl ayrıldığı da bu noktada önemli değildir.

İşsizlik maaşında bu detaya dikkat! Faiziyle geri alınıyor

İşçi istifa da etse kalan süre kadar işsizlik parası almaya devam edebilir. Yeni işinde en az 1080 gün çalışır ve işsizlik parası hakkederek işten ayrılırsa bu durumda 8 değil, 10 ay işsizlik parası alabilir.

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