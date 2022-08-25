Emeklilikte yaşa takılanlara 45-46-47 yaş müjdesi! 1999,1998,1997 öncesi işe girenler... EYT'liler 7 bin 200 gün 20 yıl ile emekli edilecek!
Kimler EYT'li sayılacak sorusu Bakan Bilgin'in açıklaması sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. EYT'liler her son dakika gelişmesini yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bir önceki gün yaptığı açıklama heyecan yarattı. EYT'de formül sayısının 1'e düşürüldüğü duyurulması üzerine emeklilikte yaşa takılan milyonlarca kişi o tek formülün detaylarını öğrenmek için harekete geçti. EYT ile ilgili detayları paylaşan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ''Erkeklerde 9 bin gün, kadınlarda 7 bin 200 gün formülü ön planda" dedi. İşte EYT'de son durum...
Emeklilik için primini, yılını doldurmuş fakat yaşını bekleyen 5 milyon EYT'li var. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasanın çıkacağı günü beklerken bir yandan da flaş gelişmeler yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Almanya ya da Hollanda formülü yok. Tek bir formül gündemimizde" dedi. EYT'liler o formülün ne olduğunu merak ediyor. Peki kimler EYT kapsamında alınacak? EYT yasası ile kimler emekli olacak? Bilgin, Almanya ya da Hollanda modeli ile ilgili ''Onlarda 62 yaşına gelen müracaat ediyor. Bizde o yaşta zaten emekli olunuyor.'' diyerek ipucu verdi. İşte detaylar...
FLAŞ EYT FORMÜLÜ AÇIKLAMASI
Öncelikle Bakan Bilgin'in dün yaptığı açıklamaya bakalım. Bilgin EYT formülü ile ilgili şöyle konuştu;
"Şu an EYT'de formül sayısı 1. Kamuoyunda birçok formül anlatılıyor. Onların konuyla alakası yok. Hollanda modeli deniyor, Almanya modeli deniyor. Onlarda 62 yaşına gelen müracaat ediyor. Bizde o yaşta zaten emekli olunuyor. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında Meclis'te olur."
Belli bir yaş sınırı olacak mı sorusuna "bakalım" diye yanıt veren Bakan Bilgin, sözlerine şöyle devam etti:
"Daha çalışmamız sürüyor. Birçok aşamadan geçecek. Bakanlık bünyesinde çalışılıyor. Sonra diğer ilgili bakanlıklar ve kurumlarla da görüşülecek. Üzerinde uzlaştığımız ve Sayın Cumhurbaşkanının da onayladığı çalışmayı kamuoyu ile paylaşacağız."
KİMLER EMEKLİ SAYILACAK?
Ahaber canlı yayınında EYT ile ilgili detayları paylaşan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Aslında kim EYT'li onun belirlenmesi lazım. Her 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan EYT'li kabul edilecek mİ? Bir ona bakmak lazım. EYT'nin açılımı Emeklilikte Yaşa Takılanlar. Yani emeklilik için primini, yılını doldurmuş fakat yaşını bekleyenler. 1999 yılından önceki yasanın tekrar edilmesi isteniyor. Yani 5 bin günü dolduranlar emekli olsun. Ama öyle durumlar ortaya çıkıyor ki 5 bin günü, 25 yılı dolduramayanlar var. Erkeklerde 9 bin gün, kadınlarda 7 bin 200 gün formülü ön planda" dedi.
45-46-47-48-49 YAŞINDA EMEKLİLİK OLACAK MI?
Erdem, "40'lı yaşlarda emeklilik olur mu onu bekleyip göreceğiz. Vatandaşlar tarafından böyle bir beklenti var. Yaşa hiç takılmasın günü dolduran emekli olsun istiyorlar. Orada da bir adaletin sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok primi olan, az primi olan, bekleme süresi daha az olan, daha çok olan gibi. Yaş bekleme sürelerinin azaltılması gibi bir durum olabilir" ifadelerini kullandı.