Cuma dalgası geliyor! İslam Memiş çok sert uyardı! Canınız yanmasın! Elinde avucunda euro, dolar, altın olanlar gözünü bile kırmasın!

İSLAM MEMİŞ SON DAKİKA DOLAR YORUMU

"Gördüğünüz gibi değil!" başlıklı videosunda İslam Memiş, değerlendirmelerinin bir yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek, dolar ve altın yatırımcısını uyardı ve şunları söyledi: