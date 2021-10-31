Emeklilikte Yaşa Takılanlar için revizyon formülü! EYT'liler için yönerge gönderildi! 56 yaşını bekleyenlere 3 yıllık avantaj müjdesi! 2022 yılında... EYT son dakika haberleri gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda hükümet kanadından çalışmalar sürüyor ve mağduriyetin giderilmesi için çeşitli talimatlar görüşülüyor. İlk ön çalışmanın, Çalışma Bakanlığı'nda başlayacağı ileri sürüldü. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte EYT son dakika gelişmeleri!