Ehliyeti olanlara müjde 4.000 dolar maaşla iş fırsatı! Almanya, Katar, Finlandiya, Danimarka, Kanada’dan sonra Amerika da işçi alımına başladı!

Yurtdışında çalışmak isteyen vatandaşlara müjde! İngiltere, Almanya, Finlandiya, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerden sonra da ABD'de de şoför ihtiyacı doğdu. Son dönemlerde dünyanın bir çok ülkesinde lojistik ve tedarik zincirinde sorunları yaşanıyor. Son olarak ABD'de de şoför açığının 80 bini bulduğu öğrenildi. Amerikan Kamyon Derneği Başkanı Chris Spear işçi bulabilmek için maaşların arttırıldığını ve teşviklerin sağlanmaya başlanıldığını belirtti. ABD'de şoför olarak çalışmak isteyenler yıllık 47 Bin dolara kadar maaş alabiliyor. Amerika'da çalışma fırsatı için kollarını sıvayan vatandaşlar şoför alımı için detayları araştırmaya başladı.