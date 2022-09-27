Milyonlara 40 milyar TL’lik yeni destek! Sosyal yardımlarda neler değişti? Destek paketine nasıl başvurulur ve şartlar neler?

* DOĞALGAZ DESTEĞİ: Şubat'ta başlayan ve ilk ödemeler kapsamında 311 bin hanenin yararlandığı doğalgaz desteğinde tutar hane başına 900 ile 2 bin 500 lira aralığına yükseltildi. Doğalgaz desteği alma hakkı olup da kronik hastası veya yaşam destek cihazı bulunan hanelere yapılan ödemeye yüzde 5 ilave ediliyor. e-Devlet üzerinden başvuruda bulunan, kullanımda olan mesken türünde adına kayıtlı ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğalgaz aboneliği bulunan ihtiyaç sahibi haneler destekten yararlanıyor. Kiracılar da destek kapsamına alındı.