Milyonlara 40 milyar TL'lik yeni destek! Sosyal yardımlarda neler değişti? Destek paketine nasıl başvurulur ve şartlar neler?
Vatandaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türkiye, yeni destek paketlerini devreye alıyor. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu Aile Destek Programında destek tutarı 40 milyar TL'ye yükseltildi. Pek çok sosyal yardım programında tutarlar artırılırken, başvuru şartları kolaylaştırıldı, kapsam da genişletildi. Peki sosyal destek yardımlarında yeni tutarlar ve yararlanma koşulları neler? Takvim.com.tr detayları sizler için yazdı...
İhtiyacı olan vatandaşlara yönelik 50'ye yakın sosyal yardım programında yeni perde açıldı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Pek çok sosyal yardım programında tutarlar artırıldı, yararlanmak kolaylaştırıldı, kapsam genişletildi. Program kapsamındaki vatandaşların bireysel ihtiyaçları için faydalandıkları yardımların artık hane geliri hesabına dahil edilmeyeceği de belirtildi. Peki sosyal yardımlarda güncel tutarlar ne? Kimler, nasıl yararlanıyor? İşte detayları:
* HANELERE AYDA 600 TL: Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi hanelere 12 ay boyunca aylık 600 liraya varan nakdi destek sağlanıyor. Hane içinde kişi başına düşen aylık geliri 450 lira ve altı olanlara 600, 450 lira ile 911,15 lira arasında olanlara 550, 911,15 ile 1.372,30 lira arasında olanlara 500, 1.372,30 lira ile 1.833,45 lira arasında olanlara 450 lira aylık ödeme yapılıyor. Programın kapsamı genişletilirken, bütçesi de 40 milyar liraya yükseltildi.
* DOĞALGAZ DESTEĞİ: Şubat'ta başlayan ve ilk ödemeler kapsamında 311 bin hanenin yararlandığı doğalgaz desteğinde tutar hane başına 900 ile 2 bin 500 lira aralığına yükseltildi. Doğalgaz desteği alma hakkı olup da kronik hastası veya yaşam destek cihazı bulunan hanelere yapılan ödemeye yüzde 5 ilave ediliyor. e-Devlet üzerinden başvuruda bulunan, kullanımda olan mesken türünde adına kayıtlı ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğalgaz aboneliği bulunan ihtiyaç sahibi haneler destekten yararlanıyor. Kiracılar da destek kapsamına alındı.
* ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ: Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere elektrik desteği sağlanıyor. Artık Türkiye Aile Desteği Programı'na dahil olan haneler de bu destekten yararlanabiliyor. Bu program kapsamında 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı tutarınca nakdi destek veriliyor.
* DUL KADINA 1.000 TL: Eşi vefat eden, maddi açıdan dezavantajlı durumdaki kadınlara ödenen destek 500 liradan 1.000 liraya çıktı. Ödeme her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor. Hane içinde sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, ihtiyaç sahibi olan ve eşini kaybetmiş kadınlar bu destekten yararlanıyor.