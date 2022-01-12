Emeklilikte yaşa takılanlar için 5 ayrı hesaplamayla formül çözüme kavuşacak! 2022 sonu için yeşil ışık yakılıyor! 5900 günü dolan herkes...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışması için meraklı bekleyiş sona eriyor. Konunun bu yılın sonlarında gündeme gelmesi beklenirken yeni hesaplamalar da ortaya çıkıyor. Bu konuda toplamda 5 formül öne çıkıyor. Çalışmanın ilk aşamasının tamamlanmasıyla 900 binden fazla kişinin emekli olabileceği uzmanların hesapladığı tahmini rakamlar arasında yer almaktadır. Düzenlemeyi büyük bir heyecanla bekleyen milyonlar çalışmaların başlayacağı güne odaklandı. Son paylaşılan bilgilere göre, sigortasız çalışmalarını hizmet tespiti ile saydıran pek çok kişi EYT kapsamında yer alacak düzenlemeden de faydalanabilecek.
12.01.2022 13:26
- Son Güncelleme: 12.01.2022 13:27
Emeklilikte yaşa takılanlar için 5 ayrı hesaplama formül çözüme kavuşacak! 2022 sonu için yeşil ışık yakılıyor! 5900 günü dolan herkes... Emeklilikte yaşa takılanlar konusuyla ilgili bu yıl yeni gelişmeler yaşanacak. Emeklilik için gün sayan vatandaşlar ne zaman ve nasıl emekli olacağı konusunda detayları öğrenmek istiyor. Bu doğrultuda özellikle ilk işe giriş tarihi ve gerekli prim günü büyük önem taşımaktadır. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenleme beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açacak. Sigortasız çalışmalarını hizmet tespitiyle ispat edenlerin düzenlemeden yararlanabileceği ifade edilmektedir.