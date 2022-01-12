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Haberler Ekonomi Emeklilikte yaşa takılanlar için 5 ayrı hesaplamayla formül çözüme kavuşacak! 2022 sonu için yeşil ışık yakılıyor! 5900 günü dolan herkes...

Emeklilikte yaşa takılanlar için 5 ayrı hesaplamayla formül çözüme kavuşacak! 2022 sonu için yeşil ışık yakılıyor! 5900 günü dolan herkes...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışması için meraklı bekleyiş sona eriyor. Konunun bu yılın sonlarında gündeme gelmesi beklenirken yeni hesaplamalar da ortaya çıkıyor. Bu konuda toplamda 5 formül öne çıkıyor. Çalışmanın ilk aşamasının tamamlanmasıyla 900 binden fazla kişinin emekli olabileceği uzmanların hesapladığı tahmini rakamlar arasında yer almaktadır. Düzenlemeyi büyük bir heyecanla bekleyen milyonlar çalışmaların başlayacağı güne odaklandı. Son paylaşılan bilgilere göre, sigortasız çalışmalarını hizmet tespiti ile saydıran pek çok kişi EYT kapsamında yer alacak düzenlemeden de faydalanabilecek.

12.01.2022 13:26 - Son Güncelleme: 12.01.2022 13:27
Emeklilikte yaşa takılanlar için 5 ayrı hesaplama formül çözüme kavuşacak! 2022 sonu için yeşil ışık yakılıyor! 5900 günü dolan herkes...

Emeklilikte yaşa takılanlar için 5 ayrı hesaplama formül çözüme kavuşacak! 2022 sonu için yeşil ışık yakılıyor! 5900 günü dolan herkes... Emeklilikte yaşa takılanlar konusuyla ilgili bu yıl yeni gelişmeler yaşanacak. Emeklilik için gün sayan vatandaşlar ne zaman ve nasıl emekli olacağı konusunda detayları öğrenmek istiyor. Bu doğrultuda özellikle ilk işe giriş tarihi ve gerekli prim günü büyük önem taşımaktadır. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenleme beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açacak. Sigortasız çalışmalarını hizmet tespitiyle ispat edenlerin düzenlemeden yararlanabileceği ifade edilmektedir.

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Emeklilikte yaşa takılanlar için 5 ayrı hesaplama formül çözüme kavuşacak! 2022 sonu için yeşil ışık yakılıyor! 5900 günü dolan herkes...

YAŞ-PRİM KRİTERİ

EYT çözümü için özellikle 3 konu üzerinde duruluyor. İlk konu EYT'nin kapsamı olacak. EYT düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları ilgilendiriyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar için 5 ayrı hesaplama formül çözüme kavuşacak! 2022 sonu için yeşil ışık yakılıyor! 5900 günü dolan herkes...

Çalışmalar kapsamında bu kesimin hangi şartları sağlamaları halinde emekli olacağı karara bağlanacak. Bir formül, kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması.

Emeklilikte yaşa takılanlar için 5 ayrı hesaplama formül çözüme kavuşacak! 2022 sonu için yeşil ışık yakılıyor! 5900 günü dolan herkes...

Diğer formül ise primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması. Ya da iki şartın birden dikkate alınabileceği belirtiliyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar için 5 ayrı hesaplama formül çözüme kavuşacak! 2022 sonu için yeşil ışık yakılıyor! 5900 günü dolan herkes...

Bu durumda işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanlar ve erkekler için 25 yıl süresini (2021 yılına göre 1996 ve öncesinde sigortalı olanlar bu şartı tamamladı), kadınlar için 20 yıl süresini (1999 öncesi sigortalı olanlarda bu süre doldu) geçenler kapsama giriyor.

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