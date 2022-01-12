Emeklilikte yaşa takılanlar için 5 ayrı hesaplamayla formül çözüme kavuşacak! 2022 sonu için yeşil ışık yakılıyor! 5900 günü dolan herkes...

Emeklilikte yaşa takılanlar için 5 ayrı hesaplama formül çözüme kavuşacak! 2022 sonu için yeşil ışık yakılıyor! 5900 günü dolan herkes... Emeklilikte yaşa takılanlar konusuyla ilgili bu yıl yeni gelişmeler yaşanacak. Emeklilik için gün sayan vatandaşlar ne zaman ve nasıl emekli olacağı konusunda detayları öğrenmek istiyor. Bu doğrultuda özellikle ilk işe giriş tarihi ve gerekli prim günü büyük önem taşımaktadır. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenleme beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açacak. Sigortasız çalışmalarını hizmet tespitiyle ispat edenlerin düzenlemeden yararlanabileceği ifade edilmektedir.