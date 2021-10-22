Hesaplı emeklilik için son viraj! 1 Kasım'da son: Prim günü, ihya ve kredi imkanı....
Emeklilik için daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat! Neredeyse 3'te 1 ödemeyle ihya imkanı için başvurular 1 Kasım'da sona erecek. İsteyenlere kredi imkanı da var. İşte emekli olmak isteyenlerin konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...
22.10.2021 06:59
- Son Güncelleme: 22.10.2021 06:59
Vergi ve prim borçlarını yapılandırma için tanınan süre sona ermekle birlikte, geçmişte durdurulan sigortalılık sürelerinin aynı yasa kapsamında ihyası için başvurular devam ediyor.
HESAPLAMA FARKI VAR
Normal ihya işleminde, daha önce prim tutarı yatırılmadığı için durdurulan hizmet süreleri, güncel değeri üzerinden (aylık bin 234 lira) ödenerek kazanılabiliyor.