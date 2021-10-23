Milyonlarca vatandaş bilmiyor! Hemen itiraz ederseniz borcunuz anında sıfırlanıyor! Ve netleşti!
Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında bulunup prim borcu sebebiyle Sağlık hizmetlerinden yararlanamayan vatandaşlar, prim borçlarını nasıl sildirebileceklerini araştırıyorlar. Genel Sıhhat Sigortası borcu olan vatandaşlar bu borçlarını e-devlet üzerinden takip edebilirler. İnternet üzerinden elektronik olarak GSS prim borcu sorgulama işlemlerine dair detaylar ve borç sorgulama ekranı haberimizde. Peki, hangi vatandaşlar bu borçtan muaf tutulur? GSS prim borcu olan vatandaşlar ne yapmalı? GSS borcuna nasıl itiraz edilir?
Hiçbir sosyal teminatı bulunmayan vatandaşlarımız GSS kapsamında sağlık hizmetinden yararlanabiliyor. Bunun amacıyla kişilerin GSS primlerini derli toplu olarak ödemesi gerekiyor. Yeni mevzuata göre, GSS kapsamına alınan ancak hiçbir sağlık hizmetinden faydalanmayan vatandaşlar da prim borçlarını ödemekle mükellef sayılıyor. GSS kapsamında tespit edilen bireyler 60 günlük primini ödemediği taktirde sıhhat hizmetlerinden yararlanamıyor. Bu prim borcu tespit edilen vatandaşlar güncel borçlarını basitçe takip edebilir ödemek isteyenler ise gene elektronik yollarla borçlarını ödeyebilirler.
GSS PRİM BORCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından GSS prim borcu olduğuna dair bilgilendirilen vatandaşlar bu borca nasıl itiraz edilir sorusunun cevabını arıyor. İlk yol SGK'ya doğrudan itiraz dilekçesiyle başvuru yapmak. Diğer yol ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında gelir testi yaptırmak.
1 Ocak 2012 tarihi itibariyle Türkiye'de ikamet eden herkes GSS kapsamına dahil edilmiştir. Bu sebeple SGK'ya her yapılan itiraz kabul edilmiyor. Zorunlu sağlık sigortası olarak da ifade edilen GSS prim borçlarına itiraz edebilmek için SGK'nın kişilere re'sen sigorta tescili yapmış olması gerekiyor.
Örneğin borç çıkarılan dönemde kişi;
Askerlik hizmetini yapıyor,
Yurt dışında ikamet ediyor,
İşsizlik maaşı alıyor,
Anne, baba, eş ya da çocuğu üzerinde sigortadan yararlanıyor,
Devletten sosyal yardım ödemesi alıyorsa (65 yaş, engelli, şeref aylığı gibi) yapılan itirazlar SGK tarafından kabul edilir ve GSS prim borcu silinir.
GELİR TESTİ YAPTIRABİLİRSİNİZ
GSS prim borcuna bir diğer itiraz yolu ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında gelir testi yaptırmaktır. Gelir testi, hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilerin GSS prim borcu ödeyip ödemeyeceği, ödemesi kararlaştırılan kişilerin ne kadar prim ödemesi gerektiğini belirleyen işlemdir.