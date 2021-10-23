Milyonlarca vatandaş bilmiyor! Hemen itiraz ederseniz borcunuz anında sıfırlanıyor! Ve netleşti!

1 Ocak 2012 tarihi itibariyle Türkiye'de ikamet eden herkes GSS kapsamına dahil edilmiştir. Bu sebeple SGK'ya her yapılan itiraz kabul edilmiyor. Zorunlu sağlık sigortası olarak da ifade edilen GSS prim borçlarına itiraz edebilmek için SGK'nın kişilere re'sen sigorta tescili yapmış olması gerekiyor.