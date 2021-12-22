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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için ise yeni gelişme var! Emekli olamayanlar yaşadı! 3 ay ödemesiz yapılıyor!

EYT ve emeklilik ile ilgili yeni gelişmeler peş peşe yaşanmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına yönelik kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz kasım ayına kadar kamu bankaları ile SGK arasında yapılan anlaşma ile emekli olmak isteyenlere verilen düşük faizli krediler için başvuru süreleri dolmuştu. 1 Kasım itibariyle biten SGK emeklilik kredisi kapsamında Denizbank, uygun ödeme koşulları ile kredi sağlamaya devam ediyor. İşte emeklilikte prim borcuna takılanlara özel kredi kampanyası.

takvim.com.tr
22.12.2021 09:04 - Son Güncelleme: 22.12.2021 09:04
Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT için ise yeni gelişme var! Emekli olamayanlar yaşadı! 3 ay ödemesiz yapılıyor!

Emekli Olmak İsteyenlere Kredi

SGK ile anlaşmalı bankalar üzerinden vatandaşların emeklilik için gerekli finansman desteğini cazip oranlar ile alarak prim borçlarını ödemeleri sağlanmaya devam ediyor.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT için ise yeni gelişme var! Emekli olamayanlar yaşadı! 3 ay ödemesiz yapılıyor!

Ziraat, Vakıf ve Halkbank gibi kamu bankaları ile yapılan anlaşma sonrasında 1 Kasım itibariyle sona eren kampanyada kredi taksitleri, emekli maaşına bağlanarak birçok kişinin emekli olması sağlanmıştı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT için ise yeni gelişme var! Emekli olamayanlar yaşadı! 3 ay ödemesiz yapılıyor!

Benzer bir kampanyaya imza atan Denizbank ise 3 ay ödemesiz dönem avantajları ile emekli olmak isteyenlere özel kredi fırsatları sunmaya devam ediyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT için ise yeni gelişme var! Emekli olamayanlar yaşadı! 3 ay ödemesiz yapılıyor!

Denizbank'ın uygun faiz oranları ile emekli olmak isteyen SGK'lılara özel kredisi, 36 aya kadar vade seçeneklerine de sahip olacak. Kefil şartının da aranmayacağı kredi kampanyası ile rahatça prim borçlarını ödeyecek kişilerin emekli olmasının sağlanması hedefleniyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT için ise yeni gelişme var! Emekli olamayanlar yaşadı! 3 ay ödemesiz yapılıyor!

Denizbank SGK Emeklilik Kredisi Özellikleri

Emekli olmak isteyenlere, SGK prim borçlarını kolayca ödemeleri için Denizbank'tan cazip oranlarla kredi fırsatı sunuluyor. Hem emekli olmak için primlerini ödeme imkanı elde edecek hem de kredi ödemesine 3 ay sonra başlayacak vatandaşlar için 36 ay vade seçenekleri de sunuluyor.

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