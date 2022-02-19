Ödemeler PTT kartı olmayanların konutlarına teslim edilecek! 1100 TL pandemi yardımı dağıtılıyor! TC'sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...
Pandemi dönemimnde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dağıtılan 1100 TL sosyal yardım ödemelerinin devam edip etmediği ve sonuç sayfaları araştırılıyor. Vatandaşlar 1100 TL pandemi destek ödemesinen nasıl yararlanabileceği konusunda açıklamaları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere pandemi destek paraları başvuru yapılarak alınabiliyordu. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden hem başvuru yapıp hem de sonuç sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyordu. Faz 3 ödemeleri devam ediyor. Peki ödemelerden nasıl faydalanılabilir? İşte Bakanlık tarafından konuya ilişkin açıklama...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını duyurmuştu. Buna göre önceden e-devletten başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV tarafından tespit edilen 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi yapılacak. Bakanlık destek ödemelerinin nasıl yatırılacağını da açıkladı. Peki sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022 1100 TL pandemi yardımı başvuru ve sonuç sorgulama ekranı...
1100 TL pandemi yardımları devam ediyor. Faz 3 ödemelerinde sorgulamaları e-Devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. İhtiyaç sahiplerine yönelik koronavirüs salgını sürecinde başlatılan bu yardım ödemelerinin yatıp yatmadığına e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmına giriş yaparak bakabilirsiniz.
Bakan Yanık şunları söyledi;
"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."