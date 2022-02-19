Ödemeler PTT kartı olmayanların konutlarına teslim edilecek! 1100 TL pandemi yardımı dağıtılıyor! TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını duyurmuştu. Buna göre önceden e-devletten başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV tarafından tespit edilen 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi yapılacak. Bakanlık destek ödemelerinin nasıl yatırılacağını da açıkladı. Peki sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022 1100 TL pandemi yardımı başvuru ve sonuç sorgulama ekranı...