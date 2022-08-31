Kalem, silgi, defter, çanta, A4, sulu boya 3,95 TL'den başlayan fiyatlarla! A101 1 Eylül okul kırtasiye malzemeleri KATOLOĞU!
1 Eylül 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Teknoloji ürünlerinden gıda ürünlerine birçok ürünün yer aldığı katalogda okul malzemeleride yer alacak. A101 marketler resmi internet adresi üzerinden yaptığı paylaşımla okul ürünlerinin satışa çıkacağını açıkladı. Peki, A101'e okul malzemeleri ne zaman geliyor? İşte detaylar...
31.08.2022 09:04 - Son Güncelleme: 31.08.2022 09:04
A101'de 1 Eylül kataloğu yayınlandı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala okul eşyaları alınmaya başlanırken, A101'den sürpriz paylaşım geldi. Okul ve kırtasiye ürünleri A101'de raflarda yerini alacak. Peki, A101'e okul malzemeleri ne zaman geliyor? A101'de bu hafta neler olacak? İşte 1 Eylül 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu...