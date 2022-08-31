Kalem, silgi, defter, çanta, A4, sulu boya 3,95 TL'den başlayan fiyatlarla! A101 1 Eylül okul kırtasiye malzemeleri KATOLOĞU!

A101'de 1 Eylül kataloğu yayınlandı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala okul eşyaları alınmaya başlanırken, A101'den sürpriz paylaşım geldi. Okul ve kırtasiye ürünleri A101'de raflarda yerini alacak. Peki, A101'e okul malzemeleri ne zaman geliyor? A101'de bu hafta neler olacak? İşte 1 Eylül 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu...