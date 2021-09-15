Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emeklilikte şartlar değişti! 2019'dan sonra hepsi yükseldi

Emeklilikte şartlar değişti! 2019'dan sonra hepsi yükseldi

İş Sözleşmesi'nin yanı sıra İş Kanunu da iş yaşamında işçi ve işverenin haklarını koruyor ve belirliyor. Özellikle son dönemde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan gelişmeler birçok işçi ve işverenin aklında soru işaretleri oluşturuyor. Ayrıca emeklilik ile ilgili de birçok merak edilen soru var. İşte merak edilenler ve yanıtları...

15.09.2021 09:12 - Son Güncelleme: 15.09.2021 09:23
Emeklilikte şartlar değişti! 2019’dan sonra hepsi yükseldi

TEST YAPTIRMAYAN İŞTEN ÇIKARTILAMAZ
Soru: PCR testi yaptırmayan işçi tazminat almadan işten atılır mı? Mehmet T.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilikte şartlar değişti! 2019’dan sonra hepsi yükseldi

Cevap: Bu konuda kesin bir görüş olmadığı gibi yine bu konuda kanuni bir düzenleme de yok. Bir görüşe göre, işverenden, test konusunda talep gelmesi halinde işçinin bu testi zorunlu olarak yaptırması gerektiğinden hem aşı olmayan hem de test yaptırmayan işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilebilir.

Emeklilikte şartlar değişti! 2019’dan sonra hepsi yükseldi

Bu durumda tazminatı da ödemek zorunda. Ancak ağırlıklı görüşe göre, PCR testi yaptırmayan işçiyi işveren işten çıkartamaz.

Emeklilikte şartlar değişti! 2019’dan sonra hepsi yükseldi

EMEKLİLİK İÇİN YAŞI BEKLEYECEKSİNİZ
Soru: 1978 doğumluyum ve 1997 sigorta girişim var. SGK'lıyım. Sigorta primim 7200 gün civarında. Bu şekilde prim ödemeye devam edilirse emeklilikte sıkıntı olur mu? Candan K.

Emeklilikte şartlar değişti! 2019’dan sonra hepsi yükseldi

Cevap: Sizin durumunuzda 20 yıl çalışıp, 5900 prim günü tamamladığınızda 53 yaşında emekli olabiliyorsunuz. 20 çalışma yılınız ve prim gün sayınız dolmuş durumda.

SON DAKİKA