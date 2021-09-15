Emeklilikte şartlar değişti! 2019'dan sonra hepsi yükseldi
İş Sözleşmesi'nin yanı sıra İş Kanunu da iş yaşamında işçi ve işverenin haklarını koruyor ve belirliyor. Özellikle son dönemde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan gelişmeler birçok işçi ve işverenin aklında soru işaretleri oluşturuyor. Ayrıca emeklilik ile ilgili de birçok merak edilen soru var. İşte merak edilenler ve yanıtları...
15.09.2021 09:12
- Son Güncelleme: 15.09.2021 09:23
Cevap: Bu konuda kesin bir görüş olmadığı gibi yine bu konuda kanuni bir düzenleme de yok. Bir görüşe göre, işverenden, test konusunda talep gelmesi halinde işçinin bu testi zorunlu olarak yaptırması gerektiğinden hem aşı olmayan hem de test yaptırmayan işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilebilir.
EMEKLİLİK İÇİN YAŞI BEKLEYECEKSİNİZ
Soru: 1978 doğumluyum ve 1997 sigorta girişim var. SGK'lıyım. Sigorta primim 7200 gün civarında. Bu şekilde prim ödemeye devam edilirse emeklilikte sıkıntı olur mu? Candan K.