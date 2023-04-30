Emeklilikte refah payı geliyor! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den flaş açıklama

Bakan Nebati'nin açıklamaları şu şekilde: "Bugün burada, Anadolu'nun en büyük ticaret ve sanayi merkezlerinden biri olan Kayseri'de siz değerli iş insanlarımızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu yıl yaşadığımız ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden olumsuz etkilenen illerimizden biri olmasına rağmen, ilk günden itibaren kendi sıkıntılarını bir kenara bırakarak deprem bölgesine ivedilikle yardımları intikal ettiren, çevre illerden gelen on binlerce depremzedeye sofrasını, evini açan Kayserili kardeşlerime devletimiz ve milletimiz adına teşekkür ediyorum.

Biz öyle bir milletiz ki yaralarımızın sarılması noktasında yine çok hızlı şekilde tek yürek olarak deprem ve sel bölgelerindeki kardeşlerimizin yanına koştuk.