Emeklilikte refah payı geliyor! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş açıklama
Milyonlarca emeklinin beklediği açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Nebati, emeklilikte refah payı ile ilgili "Bakanlığımıza nitelikli 3.220 personel alımı yapacağız. EYT taleplerini karşıladık, en düşük emekli maaşını yükselttik. Ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz" dedi.
Bakan Nebati'nin açıklamaları şu şekilde: "Bugün burada, Anadolu'nun en büyük ticaret ve sanayi merkezlerinden biri olan Kayseri'de siz değerli iş insanlarımızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bu yıl yaşadığımız ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden olumsuz etkilenen illerimizden biri olmasına rağmen, ilk günden itibaren kendi sıkıntılarını bir kenara bırakarak deprem bölgesine ivedilikle yardımları intikal ettiren, çevre illerden gelen on binlerce depremzedeye sofrasını, evini açan Kayserili kardeşlerime devletimiz ve milletimiz adına teşekkür ediyorum.
Biz öyle bir milletiz ki yaralarımızın sarılması noktasında yine çok hızlı şekilde tek yürek olarak deprem ve sel bölgelerindeki kardeşlerimizin yanına koştuk.
Depremzede kardeşlerimizin yaralarını hızla sarmak için tüm kurumlarımızla birlikte canla başla çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda; Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına nakdi yardım yapıyoruz.
''100 MİLYAR LİRALIK KAYNAĞI KULLANDIRIYORUZ''
Deprem felaketi sonrasında afetzedelerin ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla ilk etapta bütçeden ayırdığımız yaklaşık 100 milyar liralık kaynağı kurumlarımıza kullandırıyoruz.
DASK kapsamında yaklaşık 22 milyar lirayı aşan hasar ödemesinde bulunduk.
''113 BİN KONUTUN YAPIMINA BAŞLADIK''
İnşaat sürecine de hızla başlamış bulunuyoruz. 11 ilimizde tam 113 bin konutun yapımına başladık.
Deprem felaketinin ardından vatandaşlarımızı ve reel sektörümüzü destekleyici diğer tedbirleri de hızla hayata geçirdik.
Kayseri dahil depremden etkilenen illeri mücbir sebep kapsamına aldık. Bölgedeki vergi yükümlülüklerini erteledik.
Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamalarını deprem bölgesindeki istihdamı güçlendirmek için devreye aldık.
Toplum Yararına Çalışma Programı ile deprem bölgesinde sağlanan istihdamı özellikle ihtiyaç sahibi ailelere öncelik verecek şekilde 50 bin kişiye çıkarttık. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler için Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında "İşletme Giderleri ve Yatırım Destek Paketini" devreye aldık.
Bu destek paketleri kapsamında hâlihazırda 10,4 milyar liralık kredi hacmine ulaşılmış olup kullandırımlar devam etmektedir.
''KGF LİMİTİNİ 400 MİLYAR LİRAYA YÜKSELTTİK''
KGF paketlerinin hacminde artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini tam 400 milyar liraya yükselttik. Bunun 50 milyar lirasını doğrudan deprem bölgesinde kullanılmak üzere vatandaşlarımızın istifadelerine sunuyoruz.
''TOHUM DESTEĞİMİZİ YÜZDE 100 ARTIRDIK''
Bölgedeki esnaf, sanatkârlar ve çiftçilerimizin kredi ödemelerini erteledik.
Büyükbaş için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği sağladık. Deprem bölgesindeki illerimizde sertifikalı tohum desteğimizi yüzde 100 artırdık.
6.000 yıllık tarihi geçmişi ve coğrafi konumunun etkisiyle her devirde önemini korumuş Kayseri ilimiz bugün ülkemizin önemli bir ticaret ve sanayi merkezi konumundadır.
Kentimiz, bereketli toprakları, girişimci ve dinamik insan kaynağıyla son 21 yılda önemli ölçüde gelişen, kalkınan illerimizden biri olmayı başarmıştır.
2021 yılında, 2004'e göre sanayi sektörünün ilimizin milli geliri içindeki payı yüzde 27'den yüzde 36,8'e çıkmıştır.