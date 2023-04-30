A101 30 Nisan - 4 Mayıs 2023 FİYAT LİSTESİ! Aktüel ürünler kataloğu az evvel raflara düştü! Beta çay Yüksek Tepeler 32,95 TL! 40'lı tuvalet kağıdı...
A101'in bu haftaki indirimli ürünleri arasında gıda ürünleri, temizlik malzemeleri ve teknolojik aletler de yer alıyor. Ayrıca bu hafta sonu özel indirimleri de kaçırmayın!
30.04.2023 16:05 - Son Güncelleme: 01.05.2023 10:56
A101'de 30 Nisan'da başlayıp 4 Mayıs'ta da devam edecek yeni indirimli ürünler belli oldu. Temel gıda ürünlerinde dev indirimler uygulayan A101 zincir marketleri yeni haftanın gelmesiyle elektronik ürünlerde de büyük indirimler başlattı. Görenler ''yok artık'' dedi. Az önce başlayan indirimler arasında Birşah Yarım Yağlı Bidon Yoğurt 2 Kg, Beta Tea Yüksek Tepeler 500 G yer alıyor. İşte A101 30 Nisan- 4 Mayıs 2023 FİYAT LİSTESİ tamamı...