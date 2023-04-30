A101 30 Nisan - 4 Mayıs 2023 FİYAT LİSTESİ! Aktüel ürünler kataloğu az evvel raflara düştü! Beta çay Yüksek Tepeler 32,95 TL! 40’lı tuvalet kağıdı...

A101'de 30 Nisan'da başlayıp 4 Mayıs'ta da devam edecek yeni indirimli ürünler belli oldu. Temel gıda ürünlerinde dev indirimler uygulayan A101 zincir marketleri yeni haftanın gelmesiyle elektronik ürünlerde de büyük indirimler başlattı. Görenler ''yok artık'' dedi. Az önce başlayan indirimler arasında Birşah Yarım Yağlı Bidon Yoğurt 2 Kg, Beta Tea Yüksek Tepeler 500 G yer alıyor. İşte A101 30 Nisan- 4 Mayıs 2023 FİYAT LİSTESİ tamamı...