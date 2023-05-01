Bağkur’a 7200 prim eşitliği, 2000 sonrasına kademeli yaş indirimi, 3600-4500 günle kısmi emeklilik geliyor! EYT SONRASI 2. PERDE!

EYT sonrası yeni emeklilik sistemi için düğmeye basılıyor. Yapılacak emeklilik düzenlemesiyle anne olma ve çocuk sayısına göre yaş şartının geriye çekilmesi bekleniyor. Öte yandan Bağkur ve SSK prim eşitliği, 1999-2008 tarihleri arasında sigorta girişi olanlara ise kademeli emeklilik masaya geldi. 3600 günle emekli olacaklar için ise yaş indirimi beklentiler arasına girdi. Bu kapsamda seçim sonrası yeni dönemde emekli olma koşullarını içeren köklü bir reform sağlanacak. İşte yeni sistemin ipuçları haberimizde!