Bağkur'a 7200 prim eşitliği, 2000 sonrasına kademeli yaş indirimi, 3600-4500 günle kısmi emeklilik geliyor! EYT SONRASI 2. PERDE!
EYT yasası ile birlikte 4,7 milyon kişiye emeklilik hakkı verildi ancak yasayı kaçıranlar için yeni bir emeklilik sistemi devreye alınacak. Gündemde bu konuda yeni reformlar konuşuluyor ve 9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar için emeklilik şartlarında değişiklikler bekleniyor. Ayrıca Bağkur'luların prim sayısında da düzenlemeler yapılması planlanıyor. Tüm bu gelişmelerle ilgili detaylar haberlerde yer alıyor.
EYT sonrası yeni emeklilik sistemi için düğmeye basılıyor. Yapılacak emeklilik düzenlemesiyle anne olma ve çocuk sayısına göre yaş şartının geriye çekilmesi bekleniyor. Öte yandan Bağkur ve SSK prim eşitliği, 1999-2008 tarihleri arasında sigorta girişi olanlara ise kademeli emeklilik masaya geldi. 3600 günle emekli olacaklar için ise yaş indirimi beklentiler arasına girdi. Bu kapsamda seçim sonrası yeni dönemde emekli olma koşullarını içeren köklü bir reform sağlanacak. İşte yeni sistemin ipuçları haberimizde!
4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte yeni reform hazırlıkları başladı. Bu kapsamda prim kolaylığı ve yaş destekleri masada. Çalışmalarda kısmi emeklilik konusu da masaya yatırılacak. İşte detayları...
SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi ve 8 Eylül 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik masaya geldi. Seçim sonrası yeni dönemde emekli olma koşullarını içeren köklü reform yapılacak.
BÜYÜK DÜZENLEMELER HAYATA GEÇTİ
Sabat'ta yer alan habere göre, hükümet önce 3600 ek gösterge ardından sözleşmeli memurlara kadro ve son olarak EYT gibi büyük bir düzenlemeyi hayata geçirdi.
3600 EK GÖSTERGE => 5,3 MİLYON MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ
SÖZLEŞMELİ MEMURA KADRO => 500 BİN ÇALIŞAN
EYT DÜZENLEMESİ => 4,7 MİLYON VATANDAŞ
GÜNDE 20 BİN İŞLEM GERÇEKLEŞİYOR
EYT yasasının yürürlüğe girmesi sonrası maaş bağlanma işlemleri için SGK merkezlerinde geceli gündüzlü mesai sürüyor. Daha önce ayda 35-40 bin maaş bağlayan SGK, günde 20 bin işlemi gerçekleştiriyor.