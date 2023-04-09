RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi %12.50 enflasyon zamlı maaşları işaret etti! SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek zam kapıda! 4.000 TL çifte ikramiye+10.000 promosyon+en düşük artışla maaşlar...

%12.50 enflasyon zamlı maaşları işaret etti! SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek zam kapıda! 4.000 TL çifte ikramiye+10.000 promosyon+en düşük artışla maaşlar...

Geçtiğimiz Mart ayında 16 milyon emekliyi heyecanlandıran bir dizi gelişme yaşandı. SSK Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılan açıklamalarla, emeklilerin maaşlarında ve ikramiyelerinde önemli artışlar gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile en düşük emekli maaşı ödemesinin 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceği duyuruldu. Bu zam SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında büyük bir sevinç yarattı. Öte yandan ilk üç aylık veriye göre enflasyon oranı yüzde 12.50 oldu.

09.04.2023 19:29 - Son Güncelleme: 09.04.2023 19:30
SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek zam kapıda! %12.50 enflasyon zamlı maaşları işaret etti! 4.000 TL çifte ikramiye+10.000 promosyon+en düşük artışla maaşlar...

SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek zam kapıda! %12.50 enflasyon zamlı maaşları işaret etti! 4.000 TL çifte ikramiye+10.000 promosyon+en düşük artışla maaşlar... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mart ayında yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı ödemesinin 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceği duyurdu. Ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yapılacak ikramiye ödemelerinde de artış yaşandı. Geçtiğimiz mart ayında, ikramiyelerde de önemli bir artış gerçekleşti. Daha önce 1.100 TL olan ikramiye tutarı, 2.000 TL'ye yükseltildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek zam kapıda! %12.50 enflasyon zamlı maaşları işaret etti! 4.000 TL çifte ikramiye+10.000 promosyon+en düşük artışla maaşlar...

ÜÇ AYLIK VERİ BELLİ OLDU

Açıklanan Mart enflasyonuyla birlikte üç aylık oran ortaya çıktı. 6 ay sonunda emekliler ve memurlar ile asgari ücretlilerin alacağı zam oranları da belirlenecek.

SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek zam kapıda! %12.50 enflasyon zamlı maaşları işaret etti! 4.000 TL çifte ikramiye+10.000 promosyon+en düşük artışla maaşlar...

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarında artış yaşayan emekliler ve memurlar ile işçiler için zam oranlarıyla ilgili ilk ipuçları gelmeye başladı.

SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek zam kapıda! %12.50 enflasyon zamlı maaşları işaret etti! 4.000 TL çifte ikramiye+10.000 promosyon+en düşük artışla maaşlar...

Önceki gün açıklanan Mart ayı enflasyon verisi ile birlikte 2023 yılının ilk üç ayı için oluşan oran da ortaya çıkmış oldu.

SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek zam kapıda! %12.50 enflasyon zamlı maaşları işaret etti! 4.000 TL çifte ikramiye+10.000 promosyon+en düşük artışla maaşlar...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ilk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA