%12.50 enflasyon zamlı maaşları işaret etti! SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek zam kapıda! 4.000 TL çifte ikramiye+10.000 promosyon+en düşük artışla maaşlar...

SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek zam kapıda! %12.50 enflasyon zamlı maaşları işaret etti! 4.000 TL çifte ikramiye+10.000 promosyon+en düşük artışla maaşlar... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mart ayında yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı ödemesinin 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceği duyurdu. Ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yapılacak ikramiye ödemelerinde de artış yaşandı. Geçtiğimiz mart ayında, ikramiyelerde de önemli bir artış gerçekleşti. Daha önce 1.100 TL olan ikramiye tutarı, 2.000 TL'ye yükseltildi.