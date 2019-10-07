Emeklilikte çok önemli değişiklik! 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor
Emeklilikte yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren yeni bir düzenleme kapıda. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik yapılan düzenlemeye göre dövizli BES uygulaması hayata geçirilecek. Bu uygulamaya göre katkı payları euro üzerinden ödenecek. Devlet de sisteme euro para birimi ile katkı yapacak. Ancak katkı tutarı yüzde 25 olmayacak. İşte emeklilikte yapılacak o önemli değişiklik...
Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına dövizli BES uygulaması getiriliyor. Katkı payları Euro üzerinden ödenecek, devlet de Euro üzerinde katkı yapacak ancak katkı tutarı yüzde 25 olmayacak. Yurt dışında yaşayanların borçlanarak emekli olma şartları Ağustos'ta değişmişti. Yeni uygulama ile gurbetçilere hem ikinci bir emeklilik hakkı tanınacak hem de emekli aylıklarındaki düşüş telafi edilmiş olacak.
Türkiye'nin 2020-2022 dönemini kapsayan üç yıllık Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklandı. Program, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili önemli düzenlemeler içeriyor. Bunlardan biri, sosyal tarafların mutabakatı ile emeklilik alanında kapsamlı bir reform paketi devreye sokulacak ve tamamlayıcı emeklilik sistemine geçilecek.
Programın Finansal İstikrar bölümünde bu konuda şöyle deniyor: Finansal sistemdeki sistemik risk birikimini azaltmak, finansal derinliği ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla yurt dışı yerleşik Türk vatandaşlarına dövizli BES uygulamasına geçilecek. Uygulamanın başlayacağı tarih ise 2020'nin sonu.