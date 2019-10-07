Emeklilikte çok önemli değişiklik! 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Emeklilikte yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren yeni bir düzenleme kapıda. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik yapılan düzenlemeye göre dövizli BES uygulaması hayata geçirilecek. Bu uygulamaya göre katkı payları euro üzerinden ödenecek. Devlet de sisteme euro para birimi ile katkı yapacak. Ancak katkı tutarı yüzde 25 olmayacak. İşte emeklilikte yapılacak o önemli değişiklik...

07.10.2019 09:05 - Son Güncelleme: 07.10.2019 09:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





