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Emeklilikte çok önemli değişiklik! 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Emeklilikte yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren yeni bir düzenleme kapıda. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik yapılan düzenlemeye göre dövizli BES uygulaması hayata geçirilecek. Bu uygulamaya göre katkı payları euro üzerinden ödenecek. Devlet de sisteme euro para birimi ile katkı yapacak. Ancak katkı tutarı yüzde 25 olmayacak. İşte emeklilikte yapılacak o önemli değişiklik...

07.10.2019 09:05 - Son Güncelleme: 07.10.2019 09:05
Emeklilikte çok önemli değişiklik! 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına dövizli BES uygulaması getiriliyor. Katkı payları Euro üzerinden ödenecek, devlet de Euro üzerinde katkı yapacak ancak katkı tutarı yüzde 25 olmayacak. Yurt dışında yaşayanların borçlanarak emekli olma şartları Ağustos'ta değişmişti. Yeni uygulama ile gurbetçilere hem ikinci bir emeklilik hakkı tanınacak hem de emekli aylıklarındaki düşüş telafi edilmiş olacak.

Emeklilikte çok önemli değişiklik! 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Türkiye'nin 2020-2022 dönemini kapsayan üç yıllık Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklandı. Program, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili önemli düzenlemeler içeriyor. Bunlardan biri, sosyal tarafların mutabakatı ile emeklilik alanında kapsamlı bir reform paketi devreye sokulacak ve tamamlayıcı emeklilik sistemine geçilecek.

Emeklilikte çok önemli değişiklik! 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Bu konuya gelecek yazımda detaylı değineceğim ama şimdilik şu kadarını söyleyeyim; YEP açıklandıktan sonra kimi çevrelerin belirttiği gibi kıdem tazminatı rafa falan kalkmış değil. BES ve kıdem tazminatının da içinde olduğu kapsamlı bir model uygulanacak.

Emeklilikte çok önemli değişiklik! 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor

YEP'te dikkatimi çeken ve ilk kez gündeme gelen bir konu daha var; o da, yurt dışında yaşayanlara özel BES uygulamasının getirilecek olması.

Emeklilikte çok önemli değişiklik! 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Programın Finansal İstikrar bölümünde bu konuda şöyle deniyor: Finansal sistemdeki sistemik risk birikimini azaltmak, finansal derinliği ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla yurt dışı yerleşik Türk vatandaşlarına dövizli BES uygulamasına geçilecek. Uygulamanın başlayacağı tarih ise 2020'nin sonu.

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