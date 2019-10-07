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Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Dikkat emekli maaşınız düşebilir

Milyonlarca çalışan emekliliğine yakın yıllarda emekli olunca yüksek maaş alabilmek için işverenine para ödemeyi teklif ederek, yüksek brüt maaş ile SGK'ya bildirilmek istiyor. Bazı durumlarda ise çalıştıkça emekli maaşı düşebiliyor. Emekli maaşınızın düşmemesi için bazı detaylara dikkat edilmesi gerekiyor. İşte emekli aylığının hesaplanması ile ilgili bilmeniz gerekenler...

07.10.2019 11:11 - Son Güncelleme: 07.10.2019 11:11
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Dikkat emekli maaşınız düşebilir

Pek çok kişi, emekliliğe yakın dönemde primleri yüksek olursa emekli aylığının yüksek olacağına inanıyor. Hatta bu nedenle pek çok çalışanın emekliliğe yakın yıllarda işverenlere parasını ödemeyi teklif ederek yüksek ücretten SGK'ya bildirilmek istediğini biliyoruz.

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Dikkat emekli maaşınız düşebilir

Halbuki emekli aylığının hesabında prim ödenen bütün günler dikkate alınıyor. Diğer yandan bazı durumlarda ne yazık ki çalıştıkça emekli aylığının düşmesi söz konusu olabiliyor.

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Dikkat emekli maaşınız düşebilir

Milliyet'in haberine göre emekli aylıklarının hesaplanması yönteminde memur, kendi hesabına çalışan ve işçi ayrımı söz konusu. Bunun yanı sıra çeşitli dönemlerde yapılan sosyal güvenlik reformları ile sadece emekli olma yaşı değil emekli aylığı hesaplama yöntemleri de değiştiği için birkaç farklı hesap dönemi var.

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Dikkat emekli maaşınız düşebilir

NASIL HESAPLANIYOR?
Bu dönemler 2000 yılı öncesi, Ocak 2000 ile Ekim 2008 arası ve Ekim 2008 sonrası olarak üçe ayrılmakta. - 2000'den itibaren çok temel olarak emekli aylıklarının hesaplanması formülü şu: Emekli aylığı: Aylık bağlama oranı X Ortalama aylık kazanç.

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Dikkat emekli maaşınız düşebilir

Ortalama aylık kazanç, kişinin her yıla ait prime esas kazançlarının, kazancın ait olduğu yıldan emekli aylığı talep edilen tarihe kadar güncelleme katsayısı ile güncellenmesiyle bulunuyor. Bulunan ortalama aylık kazanç aylık bağlama oranı ile çarpılıyor ve ortaya emekli aylığı çıkıyor.

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