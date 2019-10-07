Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Dikkat emekli maaşınız düşebilir
Milyonlarca çalışan emekliliğine yakın yıllarda emekli olunca yüksek maaş alabilmek için işverenine para ödemeyi teklif ederek, yüksek brüt maaş ile SGK'ya bildirilmek istiyor. Bazı durumlarda ise çalıştıkça emekli maaşı düşebiliyor. Emekli maaşınızın düşmemesi için bazı detaylara dikkat edilmesi gerekiyor. İşte emekli aylığının hesaplanması ile ilgili bilmeniz gerekenler...
07.10.2019 11:11
- Son Güncelleme: 07.10.2019 11:11
Milliyet'in haberine göre emekli aylıklarının hesaplanması yönteminde memur, kendi hesabına çalışan ve işçi ayrımı söz konusu. Bunun yanı sıra çeşitli dönemlerde yapılan sosyal güvenlik reformları ile sadece emekli olma yaşı değil emekli aylığı hesaplama yöntemleri de değiştiği için birkaç farklı hesap dönemi var.
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