Emeklilikleri 6 yıl öne çekilecek! 1800-3600-4500 prim günü yetiyor

Peki, daha az primle ya da daha erken yaşta emekli olmanın yolları neler? İşte sigorta giriş tarihine, mesleğe ve özel durumlara göre emekliliği erkene çekmenin avantajlı yolları:

Sigorta Giriş Tarihi: Emeklilik Sürecini Belirleyen Ana Faktör

Emekliliğin belirleyicisi ilk sigortalı olunan tarih. Sigorta girişi ne kadar eskiyse, o kadar erken emekli olmak mümkün. Emeklilik hesabı yapılırken en fazla hangi statüde prim ödendiği de önemli.

📌 SSK (4A): 25 yıl sigortalılık süresi ve prim şartı gerekiyor.

📌 Bağ-Kur (4B): Daha uzun prim ödeme süresi var.

📌 Emekli Sandığı (4C): Devlet memurlarının tabi olduğu sistem.

Eğer farklı sigorta türlerine prim ödemişseniz, son 7 yıl içinde en fazla prim ödediğiniz kurum emekliliğinizde belirleyici oluyor.