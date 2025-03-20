SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Emeklilikleri 6 yıl öne çekilecek! 1800-3600-4500 prim günü yetiyor

Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi için EYT yasası büyük bir fırsat sundu. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için emeklilik şartları hala oldukça katı. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7.000 prim günü şartı bulunurken, bazı özel düzenlemelerle emeklilik süreci öne çekilebiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 09:26 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 09:27
Emeklilikleri 6 yıl öne çekilecek! 1800-3600-4500 prim günü yetiyor

Peki, daha az primle ya da daha erken yaşta emekli olmanın yolları neler? İşte sigorta giriş tarihine, mesleğe ve özel durumlara göre emekliliği erkene çekmenin avantajlı yolları:

Emeklilikleri 6 yıl öne çekilecek! 1800-3600-4500 prim günü yetiyor

Sigorta Giriş Tarihi: Emeklilik Sürecini Belirleyen Ana Faktör

Emekliliğin belirleyicisi ilk sigortalı olunan tarih. Sigorta girişi ne kadar eskiyse, o kadar erken emekli olmak mümkün. Emeklilik hesabı yapılırken en fazla hangi statüde prim ödendiği de önemli.

📌 SSK (4A): 25 yıl sigortalılık süresi ve prim şartı gerekiyor.
📌 Bağ-Kur (4B): Daha uzun prim ödeme süresi var.
📌 Emekli Sandığı (4C): Devlet memurlarının tabi olduğu sistem.

Eğer farklı sigorta türlerine prim ödemişseniz, son 7 yıl içinde en fazla prim ödediğiniz kurum emekliliğinizde belirleyici oluyor.

Emeklilikleri 6 yıl öne çekilecek! 1800-3600-4500 prim günü yetiyor

Çocuk Borçlanması ile Kadınlar İçin Avantaj

Kadın çalışanlar sigortadan önce doğan çocukları için borçlanarak erken emeklilik hakkı kazanabilir.

✔️ 3 çocuk için toplam 6 yıl (2.160 gün) prim kazanma hakkı var.
✔️ Çocukların sigorta girişinden önce doğmuş olması gerekiyor.
✔️ Bu hak, emeklilik yaşını düşürmek yerine prim gününü tamamlamak için kullanılıyor.

Emeklilikleri 6 yıl öne çekilecek! 1800-3600-4500 prim günü yetiyor

Erkekler İçin Askerlik Borçlanması: Emekliliği Öne Çekiyor

Sigorta başlangıcından önce askerlik yapanlar, borçlanarak sigorta giriş tarihini geriye çekebilir.

✔️ Askerlik süresine göre sigorta başlangıcı daha erken bir tarihe çekilebilir.
✔️ Bu sayede en az 1 yıl önce emekli olma fırsatı doğar.
✔️ Borçlanma yapılacak gün sayısına göre prim avantajı sağlanır.

Emeklilikleri 6 yıl öne çekilecek! 1800-3600-4500 prim günü yetiyor

10 Yıl Primle (Kısmi Emeklilik) Emekli Olma Fırsatı

Sigorta giriş tarihi 9 Eylül 1999 öncesi olanlar, 15 yıl sigortalılık ve 3.600 prim günü ile emekliliğe hak kazanabilir.

📌 Kadınlar için yaş şartı: 58
📌 Erkekler için yaş şartı: 60

👉 1999 sonrası sigortalı olanlar için prim şartı 4.500 güne, sigortalılık süresi ise 25 yıla çıkıyor.

Emeklilikleri 6 yıl öne çekilecek! 1800-3600-4500 prim günü yetiyor

Malulen Emeklilik: En Az %60 Çalışma Gücü Kaybı Olanlar İçin

Çalışırken sağlık sorunları yaşayanlar, en az %60 iş göremezlik raporu alarak malulen emekliliğe hak kazanabilir.

✔️ En az 1.800 gün prim şartı bulunuyor.
✔️ Sağlık kurulu raporu ve SGK onayı gerekiyor.
✔️ Çalışma kapasitesini kaybettiği tespit edilenler, yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyor.

Emeklilikleri 6 yıl öne çekilecek! 1800-3600-4500 prim günü yetiyor

Engellilere Vergi İndirimi ile Erken Emeklilik

%40 ve üzeri engellilik oranına sahip olanlar, vergi indirimi alarak erken emekli olabilir.

✔️ Yaş şartı aranmadan 15 yıl sigorta ve 3.600 gün primle emeklilik hakkı kazanılabiliyor.
✔️ Engellilik derecesine göre prim gün şartı değişiyor.
✔️ İşe giriş tarihine göre 18 yıl sigorta süresi ve 4.680 gün primle emeklilik imkanı sağlanıyor.

Emeklilikleri 6 yıl öne çekilecek! 1800-3600-4500 prim günü yetiyor

Yıpranma Payı: Ağır İşlerde Çalışanlar İçin Avantaj

Bazı meslek gruplarında çalışanlar için yıpranma payı eklenerek emeklilik süresi öne çekiliyor.

📌 Kimler Faydalanabilir?

Madenciler
Gazeteciler
Gemi adamları
Polisler
Sağlık çalışanları

👉 Örneğin, madenciler her yıl için 180 gün ek prim kazanarak daha erken emekli olabilir.

Emeklilikleri 6 yıl öne çekilecek! 1800-3600-4500 prim günü yetiyor

Engelli Çocuğu Olan Anneler İçin Erken Emeklilik

Ağır engelli çocuğu olan anneler, 1 Ekim 2008 sonrası ödedikleri primlerin %25'i kadar ek prim kazanıyor ve yaş şartı da geriye çekiliyor.

✔️ Her 4 yıl çalışmaya 1 yıl eklenerek emeklilik yaşı düşüyor.
✔️ Prim gün sayısı artırılıyor.

Emeklilikleri 6 yıl öne çekilecek! 1800-3600-4500 prim günü yetiyor

Kaynak: Faruk Erdem

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır