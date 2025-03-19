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100.000 TL kredi aylık 7.857 TL taksitle veriliyor! Emeklilere büyük fırsat!

Bankalar, emeklilere yönelik sundukları avantajlı kredi seçenekleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle "Mutlu Emekli Kredisi" kapsamında, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere özel olarak 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanıyor. Bu krediyi, aylık yalnızca 7.857 TL taksitle geri ödeme şansı sunan bankalar, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını kolayca karşılamalarına destek oluyor. Bu cazip teklif, emeklilerin hem günlük ihtiyaçlarını hem de beklenmedik harcamalarını rahatlıkla karşılamaları için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 18:04 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 08:50
100.000 TL kredi aylık 7.857 TL taksitle veriliyor! Emeklilere büyük fırsat!

Bankalar, emekli müşterilerine özel düşük faizli kredi seçenekleri sunmaya devam ediyor. Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi avantajlı taksit seçenekleriyle sunuluyor.

100.000 TL kredi aylık 7.857 TL taksitle veriliyor! Emeklilere büyük fırsat!

🏦 HANGİ BANKALAR BU KREDİYİ SUNUYOR?

  • Halkbank: Mutlu Emekli Kredisi ile 100.000 TL için 24 ay vadeli kredi sunuyor.

  • Garanti BBVA: Emeklilere özel kredi kampanyası ile cazip faiz oranları sağlıyor.

100.000 TL kredi aylık 7.857 TL taksitle veriliyor! Emeklilere büyük fırsat!

  • VakıfBank: SGK Emeklilerine Özel Destek Kredisi kapsamında masrafsız kredi fırsatı sunuyor.

  • Yapı Kredi: Emekliye Özel İhtiyaç Kredisi ile hafta sonu bile anında onay imkânı sunuyor.

100.000 TL kredi aylık 7.857 TL taksitle veriliyor! Emeklilere büyük fırsat!

  • DenizBank: 36 ay vadeli ve 2,99% faiz oranıyla kredi seçenekleri sunuyor.

100.000 TL kredi aylık 7.857 TL taksitle veriliyor! Emeklilere büyük fırsat!

💸 ÖRNEK ÖDEME TABLOSU (HALKBANK - MUTLU EMEKLİ KREDİSİ)

  • Kredi Tutarı: 100.000 TL

  • Vade: 24 Ay

  • Aylık Faiz Oranı: %4,50

  • Aylık Taksit Tutarı: 7.857 TL

  • Tahsis Ücreti: 575 TL

  • Yıllık Toplam Maliyet Oranı: %99,22

100.000 TL kredi aylık 7.857 TL taksitle veriliyor! Emeklilere büyük fırsat!

🔎 EMEKLİLERE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  1. Bankanızın internet veya mobil şubesine giriş yapın.

  2. Kredi başvuru sekmesine tıklayın.

  3. Gerekli bilgileri doldurun ve başvurunuzu tamamlayın.

  4. Onay almanız durumunda paranız anında hesabınıza yatacaktır!

100.000 TL kredi aylık 7.857 TL taksitle veriliyor! Emeklilere büyük fırsat!

📈 ÖNEMLİ NOTLAR

  • 50.000 TL'ye kadar azami vade 36 ay, 50.001 TL - 100.000 TL arası 24 ay, 100.001 TL üzeri için 12 ay olarak belirlenmiştir.

  • Hayat sigortası primleri yaş ve kredi tutarına bağlı olarak değişmektedir.

  • Bankalar faiz oranlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

100.000 TL kredi aylık 7.857 TL taksitle veriliyor! Emeklilere büyük fırsat!

Fotoğraflar: Yapıkredi, Halkbank, Garanti, AA