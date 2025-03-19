100.000 TL kredi aylık 7.857 TL taksitle veriliyor! Emeklilere büyük fırsat!

Bankalar, emekli müşterilerine özel düşük faizli kredi seçenekleri sunmaya devam ediyor. Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi avantajlı taksit seçenekleriyle sunuluyor.
🏦 HANGİ BANKALAR BU KREDİYİ SUNUYOR?
Halkbank: Mutlu Emekli Kredisi ile 100.000 TL için 24 ay vadeli kredi sunuyor.
Garanti BBVA: Emeklilere özel kredi kampanyası ile cazip faiz oranları sağlıyor.
VakıfBank: SGK Emeklilerine Özel Destek Kredisi kapsamında masrafsız kredi fırsatı sunuyor.
Yapı Kredi: Emekliye Özel İhtiyaç Kredisi ile hafta sonu bile anında onay imkânı sunuyor.
DenizBank: 36 ay vadeli ve 2,99% faiz oranıyla kredi seçenekleri sunuyor.
💸 ÖRNEK ÖDEME TABLOSU (HALKBANK - MUTLU EMEKLİ KREDİSİ)
Kredi Tutarı: 100.000 TL
Vade: 24 Ay
Aylık Faiz Oranı: %4,50
Aylık Taksit Tutarı: 7.857 TL
Tahsis Ücreti: 575 TL
Yıllık Toplam Maliyet Oranı: %99,22
🔎 EMEKLİLERE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bankanızın internet veya mobil şubesine giriş yapın.
Kredi başvuru sekmesine tıklayın.
Gerekli bilgileri doldurun ve başvurunuzu tamamlayın.
Onay almanız durumunda paranız anında hesabınıza yatacaktır!
📈 ÖNEMLİ NOTLAR
50.000 TL'ye kadar azami vade 36 ay, 50.001 TL - 100.000 TL arası 24 ay, 100.001 TL üzeri için 12 ay olarak belirlenmiştir.
Hayat sigortası primleri yaş ve kredi tutarına bağlı olarak değişmektedir.
Bankalar faiz oranlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
Fotoğraflar: Yapıkredi, Halkbank, Garanti, AA