Ramazan Bayramı İkramiyesi %33,3 Zamla 4.000 TL Oldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3.000 TL'den 4.000 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Yasal düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtikten sonra Genel Kurul'da onaylanacak. Cumhurbaşkanı'nın imzası ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek olan ikramiye, Ramazan Bayramı arefe gününden önce hesaplara yatırılacak. Ödemelerin, 24-28 Mart tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.