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Emekliler dikkat: Mart 2025 emekli maaşları yattı mı?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Mart ayı ödemeleri ve Ramazan Bayramı ikramiyesiyle ilgili kritik detaylar belli oldu. İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşlarının yatacağı tarihler.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 09:58 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 09:58
Emekliler dikkat: Mart 2025 emekli maaşları yattı mı?

Ramazan Bayramı İkramiyesi %33,3 Zamla 4.000 TL Oldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3.000 TL'den 4.000 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Yasal düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtikten sonra Genel Kurul'da onaylanacak. Cumhurbaşkanı'nın imzası ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek olan ikramiye, Ramazan Bayramı arefe gününden önce hesaplara yatırılacak. Ödemelerin, 24-28 Mart tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Emekliler dikkat: Mart 2025 emekli maaşları yattı mı?

İkramiye, maaşınızı aldığınız banka üzerinden yatacak.

Ödemeyi e-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz (https://www.turkiye.gov.tr)

Emekliler dikkat: Mart 2025 emekli maaşları yattı mı?

Mart Ayı Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?

Emekli maaşları, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerde ödeniyor. İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için Mart ayı ödeme takvimi:

SSK (4A) Emekli Maaşı Tarihleri

17 Mart: Tahsis no. son rakam 9

18 Mart: Tahsis no. son rakam 7

19 Mart: Tahsis no. son rakam 5

20 Mart: Tahsis no. son rakam 3

21 Mart: Tahsis no. son rakam 1

22 Mart: Tahsis no. son rakam 8

23 Mart: Tahsis no. son rakam 6

24 Mart: Tahsis no. son rakam 4

25 Mart: Tahsis no. son rakam 2

26 Mart: Tahsis no. son rakam 0

Emekliler dikkat: Mart 2025 emekli maaşları yattı mı?

Bağ-Kur (4B) Emekli Maaşı Tarihleri

25 Mart: Son rakam 9,7,5

26 Mart: Son rakam 3,1

27 Mart: Son rakam 8,6,4

28 Mart: Son rakam 2,0

Emekliler dikkat: Mart 2025 emekli maaşları yattı mı?

Emekli Sandığı (4C) Maaşı Tarihleri

Emekli Sandığı maaşları üç ayda bir ödeniyor. Mart ayında maaş alacaklar:

1. Grup (Doğum yılı sonu 00-22): 1 Mart

2. Grup (Doğum yılı sonu 23-28): 2 Mart

3. Grup (Doğum yılı sonu 29-48): 3 Mart

4. Grup (Doğum yılı sonu 49-54): 4 Mart

5. Grup (Doğum yılı sonu 55-99): 5 Mart

Emekliler dikkat: Mart 2025 emekli maaşları yattı mı?

İkramiye Maaşla Birlikte mi Yatacak?

Bayram ikramiyesi, maaş ödemelerinden ayrı olarak yatırılacak. İkramiye tutarı, maaşınızın alındığı banka hesabınıza tek seferde aktarılacak. Eğer maaşınızla aynı gün yatmasını bekliyorsanız, bankanızın ödeme politikasını kontrol etmenizde fayda var.

Emekliler dikkat: Mart 2025 emekli maaşları yattı mı?

Maaşınızın Yatıp Yatmadığını Kontrol Edin

e-Devlet Üzerinden Sorgulama

✔ e-Devlet Kapısı adresine giriş yapın.

✔ Arama çubuğuna "Emekli Aylık Bilgisi" yazın.

✔ SGK - 4A, 4B, 4C Emekli Aylık Bilgisi ekranından maaşınızın yatıp yatmadığını görebilirsiniz.

Emekliler dikkat: Mart 2025 emekli maaşları yattı mı?

Banka Mobil Uygulamaları ve İnternet Bankacılığı

✔ Maaş aldığınız bankanın mobil uygulamasına veya internet şubesine giriş yapın.

✔ Hesap hareketleri bölümünden maaş ödemesi yapılmış mı kontrol edin.

✔ SMS ile bakiye sorgulama hizmeti olan bankalarda, kısa mesaj ile hesap durumunuzu öğrenebilirsiniz.

Emekliler dikkat: Mart 2025 emekli maaşları yattı mı?

PTT Şubeleri ve ATM'ler

✔ Maaşınızı PTT'den alıyorsanız, en yakın PTT şubesine giderek TC kimlik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz.

✔ PTT ATM'lerinden kartınızla bakiye kontrolü yapabilirsiniz.

Emekliler dikkat: Mart 2025 emekli maaşları yattı mı?

SGK'nın Telefon Hattı (ALO 170)

✔ ALO 170 hattını arayarak maaşınızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

✔ Kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra, müşteri temsilcisi maaş durumunuzu size bildirecektir.

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır

Kaynak: takvim.com.tr ve SGK