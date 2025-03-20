AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3.000 TL'den 4.000 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Yasal düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtikten sonra Genel Kurul'da onaylanacak. Cumhurbaşkanı'nın imzası ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek olan ikramiye, Ramazan Bayramı arefe gününden önce hesaplara yatırılacak. Ödemelerin, 24-28 Mart tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
İkramiye, maaşınızı aldığınız banka üzerinden yatacak.
Ödemeyi e-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz (https://www.turkiye.gov.tr)
Emekli maaşları, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerde ödeniyor. İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için Mart ayı ödeme takvimi:
SSK (4A) Emekli Maaşı Tarihleri
17 Mart: Tahsis no. son rakam 9
18 Mart: Tahsis no. son rakam 7
19 Mart: Tahsis no. son rakam 5
20 Mart: Tahsis no. son rakam 3
21 Mart: Tahsis no. son rakam 1
22 Mart: Tahsis no. son rakam 8
23 Mart: Tahsis no. son rakam 6
24 Mart: Tahsis no. son rakam 4
25 Mart: Tahsis no. son rakam 2
26 Mart: Tahsis no. son rakam 0
25 Mart: Son rakam 9,7,5
26 Mart: Son rakam 3,1
27 Mart: Son rakam 8,6,4
28 Mart: Son rakam 2,0
Emekli Sandığı maaşları üç ayda bir ödeniyor. Mart ayında maaş alacaklar:
1. Grup (Doğum yılı sonu 00-22): 1 Mart
2. Grup (Doğum yılı sonu 23-28): 2 Mart
3. Grup (Doğum yılı sonu 29-48): 3 Mart
4. Grup (Doğum yılı sonu 49-54): 4 Mart
5. Grup (Doğum yılı sonu 55-99): 5 Mart
Bayram ikramiyesi, maaş ödemelerinden ayrı olarak yatırılacak. İkramiye tutarı, maaşınızın alındığı banka hesabınıza tek seferde aktarılacak. Eğer maaşınızla aynı gün yatmasını bekliyorsanız, bankanızın ödeme politikasını kontrol etmenizde fayda var.
e-Devlet Üzerinden Sorgulama
✔ e-Devlet Kapısı adresine giriş yapın.
✔ Arama çubuğuna "Emekli Aylık Bilgisi" yazın.
✔ SGK - 4A, 4B, 4C Emekli Aylık Bilgisi ekranından maaşınızın yatıp yatmadığını görebilirsiniz.
✔ Maaş aldığınız bankanın mobil uygulamasına veya internet şubesine giriş yapın.
✔ Hesap hareketleri bölümünden maaş ödemesi yapılmış mı kontrol edin.
✔ SMS ile bakiye sorgulama hizmeti olan bankalarda, kısa mesaj ile hesap durumunuzu öğrenebilirsiniz.
✔ Maaşınızı PTT'den alıyorsanız, en yakın PTT şubesine giderek TC kimlik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz.
✔ PTT ATM'lerinden kartınızla bakiye kontrolü yapabilirsiniz.
✔ ALO 170 hattını arayarak maaşınızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.
✔ Kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra, müşteri temsilcisi maaş durumunuzu size bildirecektir.
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır
Kaynak: takvim.com.tr ve SGK