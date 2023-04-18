Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mayıs ayı Aile Destek ödeme tarihi İL İL 2023! Zamlı Aile sosyal yardım paraları kaç TL oldu?
Aile destek yardımı ödeme takvimi gündemde sıkça araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemelerinin Mayıs ayı taksitleri ne zaman hesaplara geçecek merak ediliyor. 850-1250 TL arasında yapılan ödemeler için başvurular ayrıca e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir. Peki Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Nisan ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı?
Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte Aile Destek ödemeleri hakkında aramalar da hız kazandı. İhtiyaç sahibi vatandaşların her ay düzenli olarak yararlandığı Aile Destek Programı ödemeleri e-Devlet aracılığı ile sorgulanabiliyor. Peki Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Nisan ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı Aile sosyal yardım paraları kaç TL oldu?
MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ 2023
Öncelikle Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihinin netleşmediğini belirtelim.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk politikalarının temelinde, aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesinin bulunduğunu belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek verdiklerini ifade etti.