Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mayıs ayı Aile Destek ödeme tarihi İL İL 2023! Zamlı Aile sosyal yardım paraları kaç TL oldu?

Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte Aile Destek ödemeleri hakkında aramalar da hız kazandı. İhtiyaç sahibi vatandaşların her ay düzenli olarak yararlandığı Aile Destek Programı ödemeleri e-Devlet aracılığı ile sorgulanabiliyor. Peki Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Nisan ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı Aile sosyal yardım paraları kaç TL oldu?