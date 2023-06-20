42, 43, 44 ve 51 yaş indirimi geldi! 2008 öncesi SGK'lılar kapsama alındı! EYT'den sonra 2 maddeli erken emeklilik tablosu! Sigorta, prim ve vergi...

EYT'den sonra emekli olma imkanları için araştırmalar hız kazandı. Vergi indirimi ile erken emeklilik kapısı açılıyor. Koşulları sağlayan kişiler vergi indirimine başvurabiliyor. Vergi indiriminden yararlanmak için ilk sigortalılığın 1 Ekim 2008'den önce başlaması,15 yıllık sigorta ve 3600 prim gün şartı gerekiyor. Peki, kimler erken emekli olabilecek? İşte merak edilenler haberimizde...