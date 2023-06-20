42, 43, 44 ve 51 yaş indirimi geldi! 2008 öncesi SGK'lılar kapsama alındı! EYT'den sonra 2 maddeli erken emeklilik tablosu! Sigorta, prim ve vergi...
Emeklilik yaşı ve sigortalılık süresi genellikle belirli olsa da bazı vatandaşların erken emekli olma şansları bulunuyor. SGK tarafından vergi indirimiyle erken emeklilik mümkün kılınıyor. Peki, vergi indiriminden emekli olanlar nelerden faydalanabilir, nasıl vergi indirimi ile emekli olunur? İşte detaylar...
20.06.2023 08:55 - Son Güncelleme: 20.06.2023 08:56
EYT'den sonra emekli olma imkanları için araştırmalar hız kazandı. Vergi indirimi ile erken emeklilik kapısı açılıyor. Koşulları sağlayan kişiler vergi indirimine başvurabiliyor. Vergi indiriminden yararlanmak için ilk sigortalılığın 1 Ekim 2008'den önce başlaması,15 yıllık sigorta ve 3600 prim gün şartı gerekiyor. Peki, kimler erken emekli olabilecek? İşte merak edilenler haberimizde...
Engelli vatandaşlar her yıl belirlenen miktarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırarak erken emeklilik fırsatı yakalıyor.
Vergi indirimi ile emeklilik, vazife malullerine sağlanan haklara ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle: